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ВС России поразили командный пункт украинского батальона в Артемовске

ВС России поразили командный пункт украинского батальона в Артемовске - РИА Новости, 11.01.2023

ВС России поразили командный пункт украинского батальона в Артемовске

Российские авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинского батальона в Артемовске, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:09

2023-01-11T13:09

2023-01-11T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинского батальона в Артемовске, заявили в среду в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения украинских военных, живая сила и военная техника в 113 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины