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ВС России поразили командный пункт украинского батальона в Артемовске
ВС России поразили командный пункт украинского батальона в Артемовске - РИА Новости, 11.01.2023
ВС России поразили командный пункт украинского батальона в Артемовске
Российские авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинского батальона в Артемовске, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:09
2023-01-11T13:09
2023-01-11T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинского батальона в Артемовске, заявили в среду в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения украинских военных, живая сила и военная техника в 113 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили командный пункт украинского батальона в Артемовске
Минобороны: ВС России поразили командный пункт 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Артемовске