https://ria.ru/20230111/ptitsy-1844158510.html
Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место
Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место - РИА Новости, 11.01.2023
Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место
Птиц, которые съели замороженные ягоды, из-за этого переохладились и упали в обморок, необходимо переместить в коробку, а после в теплое место, сообщил РИА... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:41
2023-01-11T15:41
2023-01-11T15:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей бурмистров
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Птиц, которые съели замороженные ягоды, из-за этого переохладились и упали в обморок, необходимо переместить в коробку, а после в теплое место, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. В последние дни москвичи могли увидеть на дорогах города неподвижно лежавших свиристелей и снегирей. По словам Бурмистрова, птицы могли съесть замороженных ягод, из-за этого переохладиться и упасть в обморок. Он отметил, что не стоит нести замерзших диких птиц домой, это может грозить человеку заболеваниями, которые переносят пернатые. Лучше надеть перчатки, переместить птиц в коробку, а затем в теплое место. После стоит понаблюдать за ними. Если птицы зашевелились и начали приходить в себя, то можно их отпустить на волю.
https://ria.ru/20221228/ptitsy-1841886802.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Бурмистров, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы