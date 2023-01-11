https://ria.ru/20230111/ptitsy-1844158510.html

Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место

Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место - РИА Новости, 11.01.2023

Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место

Птиц, которые съели замороженные ягоды, из-за этого переохладились и упали в обморок, необходимо переместить в коробку, а после в теплое место, сообщил РИА... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:41

2023-01-11T15:41

2023-01-11T15:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей бурмистров

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Птиц, которые съели замороженные ягоды, из-за этого переохладились и упали в обморок, необходимо переместить в коробку, а после в теплое место, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. В последние дни москвичи могли увидеть на дорогах города неподвижно лежавших свиристелей и снегирей. По словам Бурмистрова, птицы могли съесть замороженных ягод, из-за этого переохладиться и упасть в обморок. Он отметил, что не стоит нести замерзших диких птиц домой, это может грозить человеку заболеваниями, которые переносят пернатые. Лучше надеть перчатки, переместить птиц в коробку, а затем в теплое место. После стоит понаблюдать за ними. Если птицы зашевелились и начали приходить в себя, то можно их отпустить на волю.

https://ria.ru/20221228/ptitsy-1841886802.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы