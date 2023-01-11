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Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место - РИА Новости, 11.01.2023
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Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место
Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место - РИА Новости, 11.01.2023
Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место
Птиц, которые съели замороженные ягоды, из-за этого переохладились и упали в обморок, необходимо переместить в коробку, а после в теплое место, сообщил РИА... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:41
2023-01-11T15:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей бурмистров
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Птиц, которые съели замороженные ягоды, из-за этого переохладились и упали в обморок, необходимо переместить в коробку, а после в теплое место, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. В последние дни москвичи могли увидеть на дорогах города неподвижно лежавших свиристелей и снегирей. По словам Бурмистрова, птицы могли съесть замороженных ягод, из-за этого переохладиться и упасть в обморок. Он отметил, что не стоит нести замерзших диких птиц домой, это может грозить человеку заболеваниями, которые переносят пернатые. Лучше надеть перчатки, переместить птиц в коробку, а затем в теплое место. После стоит понаблюдать за ними. Если птицы зашевелились и начали приходить в себя, то можно их отпустить на волю.
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сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Бурмистров, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
15:41 11.01.2023
 

Эксперт: упавших в обморок от мороза птиц лучше отнести в теплое место

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСнегирь
Снегирь - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Птиц, которые съели замороженные ягоды, из-за этого переохладились и упали в обморок, необходимо переместить в коробку, а после в теплое место, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
В последние дни москвичи могли увидеть на дорогах города неподвижно лежавших свиристелей и снегирей. По словам Бурмистрова, птицы могли съесть замороженных ягод, из-за этого переохладиться и упасть в обморок.
"Действительно есть история с перемерзшим зобом. То есть птицы кучу льда в зоб набивают, происходит переохлаждение, по факту обморок у них...Нельзя оставить в минус 15-20 градусов птицу, лежащую на снегу, у нее в состоянии обморока легко все обморозить и она может умереть в дальнейшем", - сказал Бурмистров.
Он отметил, что не стоит нести замерзших диких птиц домой, это может грозить человеку заболеваниями, которые переносят пернатые. Лучше надеть перчатки, переместить птиц в коробку, а затем в теплое место. После стоит понаблюдать за ними. Если птицы зашевелились и начали приходить в себя, то можно их отпустить на волю.
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