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Опрос: большинство французов поддержали протесты против пенсионной реформы - РИА Новости, 11.01.2023
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Опрос: большинство французов поддержали протесты против пенсионной реформы
Опрос: большинство французов поддержали протесты против пенсионной реформы - РИА Новости, 11.01.2023
Опрос: большинство французов поддержали протесты против пенсионной реформы
Более 60% французов поддерживают акции протеста, которые профсоюзы страны планируют проводить против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:25
2023-01-11T14:25
в мире
эммануэль макрон
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Более 60% французов поддерживают акции протеста, которые профсоюзы страны планируют проводить против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона, предполагающей увеличение пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году, следует из исследования, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV. Отмечается, что данное мнение разделяют граждане разных профессиональных и социальных категорий, однако оно является наиболее выраженным среди населения предпенсионного возраста. Так, 68% опрощенных в возрасте 54-60 лет одобряют протесы. В исследовании приняли участие 1002 человека в возрасте от 18 лет и старше. Опрос Elabe для телеканала BFMTV был проведен онлайн 10 января 2023 года среди представителей различных профессий, возрастных групп и регионов Франции. Во вторник премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Позже генеральный секретарь профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что первая всеобщая мобилизация против пенсионной реформы будет организована 19 января. В декабре глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщил, что Франция в начале 2023 года столкнется с массовыми забастовками в случае, если правительство не изменит решения о принятии пенсионной реформы в стране. В сентябре 2022 года во Франции прошли более 200 демонстраций против повышения пенсионного возраста. В них приняли участие свыше 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230106/voda-1843288379.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, элизабет борн
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Элизабет Борн
14:25 11.01.2023
 
Опрос: большинство французов поддержали протесты против пенсионной реформы

Опрос Elabe: более 60 процентов французов поддержали протесты против пенсионной реформы

© РИА Новости / Марк Пэрис / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в центре Парижа
Участники акции протеста в центре Парижа - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Марк Пэрис
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Участники акции протеста в центре Парижа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Более 60% французов поддерживают акции протеста, которые профсоюзы страны планируют проводить против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона, предполагающей увеличение пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году, следует из исследования, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV.
"Большая часть населения Франции отвергает пенсионную реформу, показал опрос Elabe: 46% французов в ближайшие недели готовы выйти протестовать против законопроекта, а 60% ответили, что с симпатией относятся к идее опротестовать реформу", - сообщил телеканал.
Отмечается, что данное мнение разделяют граждане разных профессиональных и социальных категорий, однако оно является наиболее выраженным среди населения предпенсионного возраста. Так, 68% опрощенных в возрасте 54-60 лет одобряют протесы.
В исследовании приняли участие 1002 человека в возрасте от 18 лет и старше. Опрос Elabe для телеканала BFMTV был проведен онлайн 10 января 2023 года среди представителей различных профессий, возрастных групп и регионов Франции.
Во вторник премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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Позже генеральный секретарь профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что первая всеобщая мобилизация против пенсионной реформы будет организована 19 января.
В декабре глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщил, что Франция в начале 2023 года столкнется с массовыми забастовками в случае, если правительство не изменит решения о принятии пенсионной реформы в стране.
В сентябре 2022 года во Франции прошли более 200 демонстраций против повышения пенсионного возраста. В них приняли участие свыше 250 тысяч человек.
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