https://ria.ru/20230111/protesty-1844129133.html

Опрос: большинство французов поддержали протесты против пенсионной реформы

Опрос: большинство французов поддержали протесты против пенсионной реформы - РИА Новости, 11.01.2023

Опрос: большинство французов поддержали протесты против пенсионной реформы

Более 60% французов поддерживают акции протеста, которые профсоюзы страны планируют проводить против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:25

2023-01-11T14:25

2023-01-11T14:25

в мире

эммануэль макрон

франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Более 60% французов поддерживают акции протеста, которые профсоюзы страны планируют проводить против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона, предполагающей увеличение пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году, следует из исследования, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV. Отмечается, что данное мнение разделяют граждане разных профессиональных и социальных категорий, однако оно является наиболее выраженным среди населения предпенсионного возраста. Так, 68% опрощенных в возрасте 54-60 лет одобряют протесы. В исследовании приняли участие 1002 человека в возрасте от 18 лет и старше. Опрос Elabe для телеканала BFMTV был проведен онлайн 10 января 2023 года среди представителей различных профессий, возрастных групп и регионов Франции. Во вторник премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Позже генеральный секретарь профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что первая всеобщая мобилизация против пенсионной реформы будет организована 19 января. В декабре глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщил, что Франция в начале 2023 года столкнется с массовыми забастовками в случае, если правительство не изменит решения о принятии пенсионной реформы в стране. В сентябре 2022 года во Франции прошли более 200 демонстраций против повышения пенсионного возраста. В них приняли участие свыше 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230106/voda-1843288379.html

https://ria.ru/20221229/frantsiya-1842271717.html

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в мире, эммануэль макрон, франция, элизабет борн