https://ria.ru/20230111/protesty-1844099263.html
В Германии протестующие против добычи угля забросали полицию камнями
В Германии протестующие против добычи угля забросали полицию камнями - РИА Новости, 11.01.2023
В Германии протестующие против добычи угля забросали полицию камнями
Немецкая полиция в среду утром начала эвакуацию из деревни Лютцерат, где планируется добыча угля, протестующие экоактивисты оказывают сопротивление, бросая... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:50
2023-01-11T12:50
2023-01-11T13:53
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БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Немецкая полиция в среду утром начала эвакуацию из деревни Лютцерат, где планируется добыча угля, протестующие экоактивисты оказывают сопротивление, бросая камни и коктейли Молотова в правоохранителей, сообщила полиция города Ахен (земля Северный Рейн-Вестфалия). Немецкая энергетическая компания RWE в Лютцерате, расположенном к юго-западу от Дюссельдорфа, планирует добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали. "Началась эвакуация из Лютцерата. Территория огорожена. В настоящее время люди, находящиеся в оцепленной зоне, имеют возможность покинуть это место без дополнительных мер со стороны полиции", - говорится в размещенном в Twitter заявлении полиции. Правоохранители также рекомендовали представителям СМИ, освещающим события в Лютцерате, держаться на безопасном расстоянии. Чуть позднее полиция сообщила, что протестующие начали бросать камни и использовать пиротехнику, а также коктейли Молотова. "Мы призываем вести себя мирно. Следуйте инструкциям оперативных сил. Немедленно воздержитесь от бросания бутылок с зажигательной смесью. Ведите себя мирно и ненасильственно", - призвала полиция. В деревне собралось несколько сотен протестующих. Также за сохранение деревни выступает сопредседатель немецкой партии "Левые" Янина Висслер. В своем Twitter она опубликовала фото и видео из Лютцерата, куда приехала поддержать протестующих.
https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html
https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html
германия
ахен
северный рейн-вестфалия
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Столкновения экоактивистов с полицией в немецком Лютцерате
Полиция в среду вошла в заброшенную деревню на западе Германии, предприняв попытку выселить активистов, скрывавшихся на этом месте, чтобы предотвратить его снос, чтобы освободить место для расширения угольной шахты. Офицеры в защитном снаряжении перебрались в крошечную деревушку Лютцерат, которая стала горячей точкой дебатов по поводу усилий страны по борьбе с изменением климата. В наступающую полицию было брошено несколько камней. Полиция сообщила, что операция началась, и что территория будет огорожена. Они сообщили в Твиттере, что у людей «в настоящее время есть возможность покинуть сайт без дальнейших мер полиции». Около 100 активистов продолжали попытки перекрыть дорогу в село. Экологи говорят, что снос деревни бульдозерами для расширения близлежащей угольной шахты Гарцвайлер приведет к огромным выбросам парниковых газов. Правительство и коммунальная компания RWE заявляют, что уголь необходим для обеспечения энергетической безопасности Германии.
2023-01-11T12:50
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РИА Новости
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в мире, германия, ахен, северный рейн-вестфалия
В мире, Германия, Ахен, Северный Рейн-Вестфалия
12:50 11.01.2023 (обновлено: 13:53 11.01.2023)
В Германии протестующие против добычи угля забросали полицию камнями
Протестующие против добычи угля в Лютцерате в ФРГ забросали полицию камнями и пиротехникой