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В Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев

В Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев - РИА Новости, 11.01.2023

В Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев

Запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T22:45

2023-01-11T22:45

2023-01-11T23:15

специальная военная операция на украине

чвк "вагнер"

евгений пригожин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих, сообщает пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина.В понедельник в Нацполиции Украины информировали, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы. В МИД Британии заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших.Согласно британским СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление.

https://ria.ru/20230103/naemnik-1842893573.html

соледар

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чвк "вагнер", евгений пригожин, соледар, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр, в мире