https://ria.ru/20230111/propavshie-1844261785.html
В Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев
В Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев - РИА Новости, 11.01.2023
В Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев
Запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T22:45
2023-01-11T22:45
2023-01-11T23:15
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
евгений пригожин
соледар
великобритания
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих, сообщает пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина.В понедельник в Нацполиции Украины информировали, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы. В МИД Британии заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших.Согласно британским СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление.
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чвк "вагнер", евгений пригожин, соледар, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр, в мире
Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Соледар, Великобритания, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
22:45 11.01.2023 (обновлено: 23:15 11.01.2023)
В Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев
Пресс-служба Пригожина: один из двух пропавших в Соледаре британцев найден мертвым