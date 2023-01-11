Молдавия хочет добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем
Глава МИД Попеску: Молдавия будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья
Миротворческий пост города Бендеры. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Молдавия продолжит настаивать на выводе российских военных с территории Приднестровья, но будет решать этот вопрос исключительно мирным путем, заявил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску.
"Мы всегда говорили, что нелегальное присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели - это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем", - заявил Попеску в эфире телеканала TV 8.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.