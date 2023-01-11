https://ria.ru/20230111/pridnestrove-1844266101.html

Молдавия хочет добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем

Молдавия хочет добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем - РИА Новости, 11.01.2023

Молдавия хочет добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем

Молдавия продолжит настаивать на выводе российских военных с территории Приднестровья, но будет решать этот вопрос исключительно мирным путем, заявил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T23:47

2023-01-11T23:47

2023-01-11T23:47

в мире

молдавия

россия

кишинев

нато

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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Молдавия продолжит настаивать на выводе российских военных с территории Приднестровья, но будет решать этот вопрос исключительно мирным путем, заявил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску. Он отметил, что обсуждать этот вопрос сейчас сложно, поскольку Кишинев поддерживает отношения с Москвой исключительно на уровне посольств. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

https://ria.ru/20230109/kishinev-1843760085.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, кишинев, нато