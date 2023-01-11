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Молдавия хочет добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем - РИА Новости, 11.01.2023
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Молдавия хочет добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем
Молдавия хочет добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем - РИА Новости, 11.01.2023
Молдавия хочет добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем
Молдавия продолжит настаивать на выводе российских военных с территории Приднестровья, но будет решать этот вопрос исключительно мирным путем, заявил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T23:47
2023-01-11T23:47
в мире
молдавия
россия
кишинев
нато
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Молдавия продолжит настаивать на выводе российских военных с территории Приднестровья, но будет решать этот вопрос исключительно мирным путем, заявил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску. Он отметил, что обсуждать этот вопрос сейчас сложно, поскольку Кишинев поддерживает отношения с Москвой исключительно на уровне посольств. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
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в мире, молдавия, россия, кишинев, нато
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, НАТО
23:47 11.01.2023
 
Молдавия хочет добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем

Глава МИД Попеску: Молдавия будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкМиротворческий пост города Бендеры
Миротворческий пост города Бендеры - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Миротворческий пост города Бендеры. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Молдавия продолжит настаивать на выводе российских военных с территории Приднестровья, но будет решать этот вопрос исключительно мирным путем, заявил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску.

"Мы всегда говорили, что нелегальное присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели - это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем", - заявил Попеску в эфире телеканала TV 8.

Он отметил, что обсуждать этот вопрос сейчас сложно, поскольку Кишинев поддерживает отношения с Москвой исключительно на уровне посольств.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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МИД Приднестровья: действия Молдавии могут разрушить переговорный механизм
 
В миреМолдавияРоссияКишиневНАТО
 
 
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