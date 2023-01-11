https://ria.ru/20230111/potolok-1844091967.html

В Кремле прокомментировали данные о финансовых потерях из-за потолка цен

В Кремле прокомментировали данные о финансовых потерях из-за потолка цен - РИА Новости, 11.01.2023

В Кремле прокомментировали данные о финансовых потерях из-за потолка цен

Относиться к заключениям о якобы финансовых потерях России из-за потолка цен на нефть стоит со скепсисом, возможности прогнозирования цен на мировых рынках... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:27

2023-01-11T12:27

2023-01-11T12:27

экономика

евросоюз

россия

хельсинки

австралия

александр новак

цены на нефть

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Относиться к заключениям о якобы финансовых потерях России из-за потолка цен на нефть стоит со скепсисом, возможности прогнозирования цен на мировых рынках весьма смутные, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я бы со скепсисом относился ко всем этим прогнозным цифрам, во-первых, весьма и весьма смутные возможности прогнозирования цен на мировых рынках, что в целом типично для такого, очень турбулентного периода", - сказал Песков журналистам. Ранее Хельсинский центр исследований в области энергетики оценил потери России из-за потолка цен на нефть в 160 миллиардов евро, в Хельсинки ожидают, что после 5 февраля, после начала действия эмбарго, этот показатель вырастет до 280 миллиардов. Президент РФ в конце декабря своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в связи с этим готова на сокращение добычи, которое в начале текущего года может составить 5-7% (500-700 тысяч баррелей в сутки). С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html

https://ria.ru/20230107/neft-1843353514.html

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экономика, евросоюз, россия, хельсинки, австралия, александр новак, цены на нефть