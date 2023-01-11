https://ria.ru/20230111/potolki-1844086027.html
Песков прокомментировал возможность введения потолков цен на нефтепродукты
Песков прокомментировал возможность введения потолков цен на нефтепродукты - РИА Новости, 11.01.2023
Песков прокомментировал возможность введения потолков цен на нефтепродукты
Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы на энергорынке, все ограничительные меры будут встречать противодействие, заявил журналистам... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:13
2023-01-11T12:13
2023-01-11T12:24
дмитрий песков
экономика
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
g7
нефть
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы на энергорынке, все ограничительные меры будут встречать противодействие, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерении G7 установить два потолка цен на нефтепродукты из России.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на представителя G7 о том, что страны "Большой семерки" хотят установить два потолка цен на нефтепродукты из РФ в феврале - на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой."Сходу вам вряд ли кто-то скажет. Разумеется, Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. То есть любые вот такие принимаемые опять рестрикционные меры, они, конечно же, будут встречать противодействие. Россия будет балансировать свои интересы. Это можно сказать однозначно. Рынок позволяет это делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каким будет ответ России на подобные действия, будет ли он похож на тот, что был озвучен и введен для потолка цен на нефть.
https://ria.ru/20230111/neft-1844029517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика, россия, g7, нефть, цены на нефть, в мире
Дмитрий Песков, Экономика, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, G7, Нефть, Цены на нефть, В мире
12:13 11.01.2023 (обновлено: 12:24 11.01.2023)
Песков прокомментировал возможность введения потолков цен на нефтепродукты
Песков: Россия обеспечит свои интересы в случае введения потолков цен на нефтепродукты
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы на энергорынке, все ограничительные меры будут встречать противодействие, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерении G7 установить два потолка цен на нефтепродукты из России.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на представителя G7 о том, что страны "Большой семерки" хотят установить два потолка цен на нефтепродукты из РФ в феврале - на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой.
"Сходу вам вряд ли кто-то скажет. Разумеется, Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. То есть любые вот такие принимаемые опять рестрикционные меры, они, конечно же, будут встречать противодействие. Россия будет балансировать свои интересы. Это можно сказать однозначно. Рынок позволяет это делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каким будет ответ России на подобные действия, будет ли он похож на тот, что был озвучен и введен для потолка цен на нефть.