15:04 11.01.2023 (обновлено: 16:20 11.01.2023)
Украинские войска заявили о больших потерях у Артемовска, пишут СМИ
WSJ: украинский командующий признал, что войска в районе Артемовска несут большие потери
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска признают, что в районе Артемовска несут большие потери, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из командующих украинскими войсками в городе.
"Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться", - приводит издание слова командующего.
Город Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.