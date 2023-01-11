https://ria.ru/20230111/poteri-1844142365.html

Украинские войска заявили о больших потерях у Артемовска, пишут СМИ

Украинские войска заявили о больших потерях у Артемовска, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2023

Украинские войска заявили о больших потерях у Артемовска, пишут СМИ

Украинские войска признают, что в районе Артемовска несут большие потери, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из командующих украинскими... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:04

2023-01-11T15:04

2023-01-11T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

соледар

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_0:0:2318:1304_1920x0_80_0_0_16f89b1668a501fe831be74e1e1f5451.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска признают, что в районе Артемовска несут большие потери, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из командующих украинскими войсками в городе. Город Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.

https://ria.ru/20230111/soledar-1844134279.html

артемовск

киев

соледар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, киев, соледар, украина, вооруженные силы украины