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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/poteri-1844047393.html
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 120 человек, два танка, две самоходные артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:16
2023-01-11T10:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
народная милиция днр
вооруженные силы украины
украина
россия
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 120 человек, два танка, две самоходные артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика") и 12 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 120 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Во вторник ведомство сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 170 человек, два танка, три самоходные артиллерийские установки, четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1844005039.html
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донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
10:16 11.01.2023
 
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 120 человек и два танка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 120 человек, два танка, две самоходные артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика") и 12 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 120 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник ведомство сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 170 человек, два танка, три самоходные артиллерийские установки, четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНародная милиция ДНРВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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