https://ria.ru/20230111/poteri-1844047393.html
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 120 человек, два танка, две самоходные артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:16
2023-01-11T10:16
2023-01-11T10:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
народная милиция днр
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790478291_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_07a56764a1ad5ddeaf0cbd20e121de8d.jpg
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 120 человек, два танка, две самоходные артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика") и 12 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 120 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Во вторник ведомство сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 170 человек, два танка, три самоходные артиллерийские установки, четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1844005039.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790478291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e836f9a5ec8b12866e3790d57f606888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 120 человек и два танка