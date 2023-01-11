https://ria.ru/20230111/poteri-1844047393.html

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка - РИА Новости, 11.01.2023

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 120 человек и два танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 120 человек, два танка, две самоходные артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:16

2023-01-11T10:16

2023-01-11T10:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

народная милиция днр

вооруженные силы украины

украина

россия

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 120 человек, два танка, две самоходные артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика") и 12 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 120 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Во вторник ведомство сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 170 человек, два танка, три самоходные артиллерийские установки, четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1844005039.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина, россия