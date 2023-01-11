https://ria.ru/20230111/postavki-1844103724.html

В Госдуме предостерегли Турцию от поставок оружия Украине

В Госдуме предостерегли Турцию от поставок оружия Украине - РИА Новости, 11.01.2023

В Госдуме предостерегли Турцию от поставок оружия Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что поставки Турцией оружия на Украину будет расценено как предательство, и призвал... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:04

2023-01-11T13:04

2023-01-11T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что поставки Турцией оружия на Украину будет расценено как предательство, и призвал турецкие власти не держать русских за дураков. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в достоверности этой информации, отметив, что Турцию, которая имеет свои обязательства как член НАТО и поставляет на Украину беспилотники Bayraktar, объединяют с Россией "весьма и весьма партнерские отношения". "Не советую турецкой стороне держать русских за дураков. Поставка оружия террористическому режиму на Украине, если это подтвердится официально, с одной стороны будет расценено как предательство, а с другой – турки фактически сами рубят сук, на котором сидят", - сказал Шеремет. По его словам, сегодня настало время определиться, кто твой враг, а кто друг. Те же, кто решил играть втемную и усидеть на двух стульях, занимаются лукавством и рискуют и вовсе остаться без союзников, полагает депутат. "Все, кто поставляют оружие массового поражения Украине, фактически вскармливают терроризм. Если позиция Турции рассчитана на это, то мы должны сделать выводы. Сначала экономически надавить, тем самым принудить турецкую сторону перестать потворствовать террористическому режиму. А турецкому лидеру стоит помнить, что у него есть один надежный союзник в лице России на международный арене, который не носит камня за пазухой, никогда не предаст и не воткнет нож в спину", - добавил Шеремет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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