https://ria.ru/20230111/poproshayka-1844020309.html
Американцы откровенно высказались о Зеленском
Американцы откровенно высказались о Зеленском - РИА Новости, 11.01.2023
Американцы откровенно высказались о Зеленском
Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на Владимира Зеленского из-за его предстоящего выступления на "Золотом глобусе – 2023"... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T04:05
2023-01-11T04:05
2023-01-11T04:05
в мире
украина
сша
владимир зеленский
россия
донбасс
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на Владимира Зеленского из-за его предстоящего выступления на "Золотом глобусе – 2023". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги о области кинематографа и телевидения за 2022 год состоится в ночь с 10 на 11 января. Зеленский, как ожидается, выступит с особым "посланием мира"."Зеленский — типичный жулик и попрошайка. Вроде нынешнего обитателя Белого дома. У Зеленского руки в крови, и по собственной глупости он подверг смертельной опасности своих же соотечественников", - резюмировал Bill Green."Особое послание мира: "Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств — и денег. Да, и денег побольше!" – спрогнозировал речь Зеленского Charles Boisvert."А после своей речи Зе снова пустит шляпу по кругу. Чур, только крупные купюры, пожалуйста!" – согласился с предыдущим комментатором King Jeremy the Wicked."Зеленский — гений попрошайничества. Величайший в истории", - написал Rear Admiral Buttigieg."Так, стоп! мужик, который наотрез отмел все мирные переговоры, выступит с посланием мира? Ну уж нет, я на эту клюкву не покупаюсь!" – отметила tilda.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия, донбасс
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Россия, Донбасс
Американцы откровенно высказались о Зеленском
Читатели Breitbart раскритиковали планы Зеленского выступить на "Золотом глобусе"
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на Владимира Зеленского из-за его предстоящего выступления на "Золотом глобусе – 2023". Свое мнение они выразили
в комментариях к соответствующей статье.
Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги о области кинематографа и телевидения за 2022 год состоится в ночь с 10 на 11 января. Зеленский, как ожидается, выступит с особым "посланием мира".
"Зеленский — типичный жулик и попрошайка. Вроде нынешнего обитателя Белого дома. У Зеленского руки в крови, и по собственной глупости он подверг смертельной опасности своих же соотечественников", - резюмировал Bill Green.
"Особое послание мира: "Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств — и денег. Да, и денег побольше!" – спрогнозировал речь Зеленского Charles Boisvert.
"А после своей речи Зе снова пустит шляпу по кругу. Чур, только крупные купюры, пожалуйста!" – согласился с предыдущим комментатором King Jeremy the Wicked.
"Зеленский — гений попрошайничества. Величайший в истории", - написал Rear Admiral Buttigieg.
"Так, стоп! мужик, который наотрез отмел все мирные переговоры, выступит с посланием мира? Ну уж нет, я на эту клюкву не покупаюсь!" – отметила tilda.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН
с генсеком организации Антониу Гутеррешем
в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России
. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса
от киевских националистов. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>