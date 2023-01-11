https://ria.ru/20230111/pomosch-1844095140.html

Москалькова оказала гуманитарную помощь осужденным в Турции россиянам

Москалькова оказала гуманитарную помощь осужденным в Турции россиянам - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова оказала гуманитарную помощь осужденным в Турции россиянам

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в тюрьме Стамбула россиян, привлеченных к уголовной ответственности в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:35

2023-01-11T12:35

2023-01-11T12:42

стамбул

турция

в мире

татьяна москалькова

россия

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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в тюрьме Стамбула россиян, привлеченных к уголовной ответственности в Турции, оказала им гуманитарную помощь.Трехстороняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре."Благодаря омбудсмену Турции господину Малкочу я смогла посетить в тюрьме в Стамбуле наших граждан, которые привлекались к уголовной ответственности и оказать им гуманитарную помощь", - сказала Москалькова.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что состоялась встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844061144.html

стамбул

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стамбул, турция, в мире, татьяна москалькова, россия, украина