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Москалькова оказала гуманитарную помощь осужденным в Турции россиянам - РИА Новости, 11.01.2023
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Москалькова оказала гуманитарную помощь осужденным в Турции россиянам
Москалькова оказала гуманитарную помощь осужденным в Турции россиянам - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова оказала гуманитарную помощь осужденным в Турции россиянам
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в тюрьме Стамбула россиян, привлеченных к уголовной ответственности в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:35
2023-01-11T12:42
стамбул
турция
в мире
татьяна москалькова
россия
украина
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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в тюрьме Стамбула россиян, привлеченных к уголовной ответственности в Турции, оказала им гуманитарную помощь.Трехстороняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре."Благодаря омбудсмену Турции господину Малкочу я смогла посетить в тюрьме в Стамбуле наших граждан, которые привлекались к уголовной ответственности и оказать им гуманитарную помощь", - сказала Москалькова.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что состоялась встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844061144.html
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стамбул, турция, в мире, татьяна москалькова, россия, украина
Стамбул, Турция, В мире, Татьяна Москалькова, Россия, Украина
12:35 11.01.2023 (обновлено: 12:42 11.01.2023)
 
Москалькова оказала гуманитарную помощь осужденным в Турции россиянам

Москалькова посетила россиян в стамбульской тюрьме и оказала им гуманитарную помощь

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в тюрьме Стамбула россиян, привлеченных к уголовной ответственности в Турции, оказала им гуманитарную помощь.
Трехстороняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре.
"Благодаря омбудсмену Турции господину Малкочу я смогла посетить в тюрьме в Стамбуле наших граждан, которые привлекались к уголовной ответственности и оказать им гуманитарную помощь", - сказала Москалькова.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что состоялась встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 11:08
Москалькова рассказала о работе на конференции по правам человека в Анкаре
 
СтамбулТурцияВ миреТатьяна МоскальковаРоссияУкраина
 
 
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