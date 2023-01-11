https://ria.ru/20230111/pomosch-1844094806.html

Москалькова попросила помочь украинцам посещать родственников в России

Москалькова попросила помочь украинцам посещать родственников в России - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова попросила помочь украинцам посещать родственников в России

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, которые... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:34

2023-01-11T12:34

2023-01-11T12:53

украина

россия

татьяна москалькова

общество

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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, которые хотят приехать к родственникам в Россию.Трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре."Я также просила Дмитрия Лубинца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию", - сказала Москалькова.Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

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украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, татьяна москалькова, общество