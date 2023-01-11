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Москалькова попросила помочь украинцам посещать родственников в России
Москалькова попросила помочь украинцам посещать родственников в России - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова попросила помочь украинцам посещать родственников в России
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, которые... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:34
2023-01-11T12:34
2023-01-11T12:53
украина
россия
татьяна москалькова
общество
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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, которые хотят приехать к родственникам в Россию.Трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре."Я также просила Дмитрия Лубинца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию", - сказала Москалькова.Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, россия, татьяна москалькова, общество
Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Общество
12:34 11.01.2023 (обновлено: 12:53 11.01.2023)
Москалькова попросила помочь украинцам посещать родственников в России
Москалькова попросила омбудсмена Лубинца помочь украинцам посещать родственников в России
АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, которые хотят приехать к родственникам в Россию.
Трехсторонняя встреча омбудсменов Турции
, РФ и Украины проходит в Анкаре
.
"Я также просила Дмитрия Лубинца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию", - сказала Москалькова.
Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.