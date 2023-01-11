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СМИ: Польша потребует Западную Украину в обмен на военную помощь Киеву - РИА Новости, 11.01.2023
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СМИ: Польша потребует Западную Украину в обмен на военную помощь Киеву
СМИ: Польша потребует Западную Украину в обмен на военную помощь Киеву - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: Польша потребует Западную Украину в обмен на военную помощь Киеву
Помощь Киеву со стороны Варшавы окупится только после присоединения западноукраинских территорий, входивших когда-то в состав Речи Посполитой, написал... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:37
2023-01-11T20:52
политика
сергей нарышкин
польша
киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
украина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Помощь Киеву со стороны Варшавы окупится только после присоединения западноукраинских территорий, входивших когда-то в состав Речи Посполитой, написал обозреватель Марек Галась для издания Niezależny Dziennik Polityczny."Жертвы, быть может, окупятся, когда Польша вернет свои исторические земли, но произойдет это очень нескоро, учитывая проблемы культурной, политической и экономической интеграции двух не слишком дружеских народов", — считает автор.Ни одна страна мира, кроме Польши, не додумалась отдать все свое вооружение и технику "адептам преступных идей Бандеры", чтобы затем ходить по всему миру с протянутой рукой и умолять продать ей за огромные суммы танки и системы ПВО для собственной безопасности, резюмировал Галась.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. При этом ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839409203.html
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политика, сергей нарышкин, польша, киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, украина
Политика, Сергей Нарышкин, Польша, Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Украина
18:37 11.01.2023 (обновлено: 20:52 11.01.2023)
 
СМИ: Польша потребует Западную Украину в обмен на военную помощь Киеву

NDP: Польша потребует у Киева Западную Украину в обмен на военную помощь

© AFP 2023 / Ludovic MarinПанорама Варшавы, Польша
Панорама Варшавы, Польша - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / Ludovic Marin
Панорама Варшавы, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Помощь Киеву со стороны Варшавы окупится только после присоединения западноукраинских территорий, входивших когда-то в состав Речи Посполитой, написал обозреватель Марек Галась для издания Niezależny Dziennik Polityczny.
"Жертвы, быть может, окупятся, когда Польша вернет свои исторические земли, но произойдет это очень нескоро, учитывая проблемы культурной, политической и экономической интеграции двух не слишком дружеских народов", — считает автор.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 16:22
СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины
Ни одна страна мира, кроме Польши, не додумалась отдать все свое вооружение и технику "адептам преступных идей Бандеры", чтобы затем ходить по всему миру с протянутой рукой и умолять продать ей за огромные суммы танки и системы ПВО для собственной безопасности, резюмировал Галась.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. При этом ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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