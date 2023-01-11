https://ria.ru/20230111/polsha-1844224912.html

СМИ: Польша потребует Западную Украину в обмен на военную помощь Киеву

СМИ: Польша потребует Западную Украину в обмен на военную помощь Киеву - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ: Польша потребует Западную Украину в обмен на военную помощь Киеву

Помощь Киеву со стороны Варшавы окупится только после присоединения западноукраинских территорий, входивших когда-то в состав Речи Посполитой, написал... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:37

2023-01-11T18:37

2023-01-11T20:52

политика

сергей нарышкин

польша

киев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

украина

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Помощь Киеву со стороны Варшавы окупится только после присоединения западноукраинских территорий, входивших когда-то в состав Речи Посполитой, написал обозреватель Марек Галась для издания Niezależny Dziennik Polityczny."Жертвы, быть может, окупятся, когда Польша вернет свои исторические земли, но произойдет это очень нескоро, учитывая проблемы культурной, политической и экономической интеграции двух не слишком дружеских народов", — считает автор.Ни одна страна мира, кроме Польши, не додумалась отдать все свое вооружение и технику "адептам преступных идей Бандеры", чтобы затем ходить по всему миру с протянутой рукой и умолять продать ей за огромные суммы танки и системы ПВО для собственной безопасности, резюмировал Галась.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. При этом ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221217/ukraina-1839409203.html

https://ria.ru/20230111/tanki-1844187224.html

польша

киев

россия

украина

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политика, сергей нарышкин, польша, киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, украина