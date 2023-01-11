https://ria.ru/20230111/podgorodnoe-1844104323.html

Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара

Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара - РИА Новости, 11.01.2023

Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:05

2023-01-11T13:05

2023-01-11T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

соледар

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, сообщило Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад "уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля".

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

соледар

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, соледар, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр