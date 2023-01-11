https://ria.ru/20230111/podgorodnoe-1844104323.html
Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара
Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:05
2023-01-11T13:05
2023-01-11T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, сообщило Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад "уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля".
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, соледар, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:05 11.01.2023 (обновлено: 15:42 11.01.2023)
Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара
Минобороны подтвердило освобождение поселка Подгородное на Донецком направлении