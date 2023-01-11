https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html
Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену - РИА Новости, 11.01.2023
Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Отрезали палец, пырнули ножом на первом допросе и били током - о таких издевательствах над собой в киевском плену со стороны украинских военных рассказал РИА... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T04:05
2023-01-11T04:05
2023-01-11T04:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
авдеевка
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Отрезали палец, пырнули ножом на первом допросе и били током - о таких издевательствах над собой в киевском плену со стороны украинских военных рассказал РИА Новости ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев, вернувшийся из плена по обмену в конце 2022 года. Министерство обороны России 1 декабря сообщило, что из украинского плена в результате переговоров были возвращены 50 российских военных. Среди них был Кудрявцев, ушедший в ополчение ДНР еще в 2015 году, но оказавшийся в украинском плену. "Вначале меня в гараже держали в каком-то поселке… Били, избивали, ногу пробили сразу. В основном избивали больше. Ножом просто ударили, они до утра допрашивали, потом утром заломали, и палец отрезали", - рассказал Кудрявцев об издевательствах со стороны украинских военных. После этого, по его словам, ему наложили на руку турникеты, чтобы не хлестала кровь, надели мешок на голову и перевезли, предположительно, в Авдеевку. Там его перевязали и отправили на повторный допрос, где украинские военные продолжили мучить его, пытаясь узнать количество и расположение военной техники, живой силы, позиции подразделений ополченцев ДНР. "Отправили дальше на допрос. Рубашка была с рукавом, рукав обрезали, подсоединили провода и "тапики" (контакты - ред.), три часа еще допрашивали, током били", - добавил Кудрявцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20230110/vsu-1843842712.html
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донецкая народная республика, россия, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка
04:05 11.01.2023 (обновлено: 04:41 11.01.2023)
Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Ополченец из ДНР Кудрявцев рассказал, как его пытали ножом и током в украинском плену