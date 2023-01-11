https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html

Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену - РИА Новости, 11.01.2023

Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Отрезали палец, пырнули ножом на первом допросе и били током - о таких издевательствах над собой в киевском плену со стороны украинских военных рассказал РИА... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T04:05

2023-01-11T04:05

2023-01-11T04:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843575949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09b26f031f69e1326511fdb86f0b16f1.jpg

ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Отрезали палец, пырнули ножом на первом допросе и били током - о таких издевательствах над собой в киевском плену со стороны украинских военных рассказал РИА Новости ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев, вернувшийся из плена по обмену в конце 2022 года. Министерство обороны России 1 декабря сообщило, что из украинского плена в результате переговоров были возвращены 50 российских военных. Среди них был Кудрявцев, ушедший в ополчение ДНР еще в 2015 году, но оказавшийся в украинском плену. "Вначале меня в гараже держали в каком-то поселке… Били, избивали, ногу пробили сразу. В основном избивали больше. Ножом просто ударили, они до утра допрашивали, потом утром заломали, и палец отрезали", - рассказал Кудрявцев об издевательствах со стороны украинских военных. После этого, по его словам, ему наложили на руку турникеты, чтобы не хлестала кровь, надели мешок на голову и перевезли, предположительно, в Авдеевку. Там его перевязали и отправили на повторный допрос, где украинские военные продолжили мучить его, пытаясь узнать количество и расположение военной техники, живой силы, позиции подразделений ополченцев ДНР. "Отправили дальше на допрос. Рубашка была с рукавом, рукав обрезали, подсоединили провода и "тапики" (контакты - ред.), три часа еще допрашивали, током били", - добавил Кудрявцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/vsu-1843842712.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, авдеевка