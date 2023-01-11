03:07 11.01.2023 (обновлено: 03:47 11.01.2023)
Генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны
Генпрокуратура Перу открыла дело о геноциде против президента страны Болуарте
© AP Photo / Guadalupe PardoПрезидент Перу Дина Болуарте
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Президент Перу Дина Болуарте. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - РИА Новости. Генпрокуратура Перу открыла расследование против президента Дины Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов, сообщило ведомство.
"Генпрокурор предписал начать предварительное расследование против президента Дины Болуарте, премьер-министра Альберто Отаролы, главы МВД Виктора Рохаса, министра обороны Хорхе Чавеса", - говорится в сообщении.
"Предварительное расследование связано с такими предполагаемыми преступлениями, как геноцид, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, совершенным во время манифестаций в декабре 2022 года и январе 2023 года в регионах Апуримак, Ла-Либертад, Пуно, Хунин, Арекипа и Аякучо", - добавила прокуратура.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 46 человек.
1 января, 11:43Перу ждут месяцы нестабильности, считает эксперт