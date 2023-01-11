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Генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны - РИА Новости, 11.01.2023
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Генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны
Генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны - РИА Новости, 11.01.2023
Генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны
Генпрокуратура Перу открыла расследование против президента Дины Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T03:07
2023-01-11T03:47
в мире
педро кастильо
перу
ла-либертад
арекипа (регион)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - РИА Новости. Генпрокуратура Перу открыла расследование против президента Дины Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов, сообщило ведомство. "Предварительное расследование связано с такими предполагаемыми преступлениями, как геноцид, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, совершенным во время манифестаций в декабре 2022 года и январе 2023 года в регионах Апуримак, Ла-Либертад, Пуно, Хунин, Арекипа и Аякучо", - добавила прокуратура. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 46 человек.
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в мире, педро кастильо, перу, ла-либертад, арекипа (регион)
В мире, Педро Кастильо, Перу, Ла-Либертад, Арекипа (регион)
03:07 11.01.2023 (обновлено: 03:47 11.01.2023)
 
Генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны

Генпрокуратура Перу открыла дело о геноциде против президента страны Болуарте

© AP Photo / Guadalupe PardoПрезидент Перу Дина Болуарте
Президент Перу Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Президент Перу Дина Болуарте. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - РИА Новости. Генпрокуратура Перу открыла расследование против президента Дины Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов, сообщило ведомство.
"Генпрокурор предписал начать предварительное расследование против президента Дины Болуарте, премьер-министра Альберто Отаролы, главы МВД Виктора Рохаса, министра обороны Хорхе Чавеса", - говорится в сообщении.
"Предварительное расследование связано с такими предполагаемыми преступлениями, как геноцид, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, совершенным во время манифестаций в декабре 2022 года и январе 2023 года в регионах Апуримак, Ла-Либертад, Пуно, Хунин, Арекипа и Аякучо", - добавила прокуратура.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 46 человек.
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В миреПедро КастильоПеруЛа-ЛибертадАрекипа (регион)
 
 
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