https://ria.ru/20230111/peru-1844019668.html

Генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны

Генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны - РИА Новости, 11.01.2023

Генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны

Генпрокуратура Перу открыла расследование против президента Дины Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T03:07

2023-01-11T03:07

2023-01-11T03:47

в мире

педро кастильо

перу

ла-либертад

арекипа (регион)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - РИА Новости. Генпрокуратура Перу открыла расследование против президента Дины Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов, сообщило ведомство. "Предварительное расследование связано с такими предполагаемыми преступлениями, как геноцид, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, совершенным во время манифестаций в декабре 2022 года и январе 2023 года в регионах Апуримак, Ла-Либертад, Пуно, Хунин, Арекипа и Аякучо", - добавила прокуратура. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 46 человек.

https://ria.ru/20230101/peru-1842712741.html

перу

ла-либертад

арекипа (регион)

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в мире, педро кастильо, перу, ла-либертад, арекипа (регион)