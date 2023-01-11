https://ria.ru/20230111/peregovory-1844115405.html
Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал
Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал - РИА Новости, 11.01.2023
Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал
Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:42
2023-01-11T13:42
2023-01-11T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
россия
украина
нато
сша
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после зимы. "К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы", - приводит издание Newsweek слова Ставридиса. По мнению бывшего военного, возвращения к переговорам следует ожидать в середине 2023 года. Он аргументировал свою оценку тем, что, по его мнению, к этому моменту у России будут большие потери в живой силе и технике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант. Однако он отметил, что возможности переговоров нет, пока на Украине действует закон, который запрещает их вести с российской стороной.
https://ria.ru/20230105/ssha-1843197220.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), россия, украина, нато, сша, военно-морские силы сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Россия, Украина, НАТО, США, Военно-морские силы США, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:42 11.01.2023 (обновлено: 13:46 11.01.2023)
Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал
Отставной адмирал ВМС США Ставридис: Россия и Украина могут возобновить диалог после зимы