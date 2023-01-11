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Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/peregovory-1844115405.html
Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал
Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал - РИА Новости, 11.01.2023
Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал
Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:42
2023-01-11T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
россия
украина
нато
сша
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после зимы. "К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы", - приводит издание Newsweek слова Ставридиса. По мнению бывшего военного, возвращения к переговорам следует ожидать в середине 2023 года. Он аргументировал свою оценку тем, что, по его мнению, к этому моменту у России будут большие потери в живой силе и технике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант. Однако он отметил, что возможности переговоров нет, пока на Украине действует закон, который запрещает их вести с российской стороной.
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россия
украина
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в мире, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), россия, украина, нато, сша, военно-морские силы сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Россия, Украина, НАТО, США, Военно-морские силы США, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:42 11.01.2023 (обновлено: 13:46 11.01.2023)
 
Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал

Отставной адмирал ВМС США Ставридис: Россия и Украина могут возобновить диалог после зимы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после зимы.
"К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы", - приводит издание Newsweek слова Ставридиса. По мнению бывшего военного, возвращения к переговорам следует ожидать в середине 2023 года. Он аргументировал свою оценку тем, что, по его мнению, к этому моменту у России будут большие потери в живой силе и технике.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант. Однако он отметил, что возможности переговоров нет, пока на Украине действует закон, который запрещает их вести с российской стороной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)РоссияУкраинаНАТОСШАВоенно-морские силы СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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