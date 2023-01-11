https://ria.ru/20230111/peregovory-1844115405.html

Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал

Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал - РИА Новости, 11.01.2023

Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы, считает американский адмирал

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:42

2023-01-11T13:42

2023-01-11T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

россия

украина

нато

сша

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после зимы. "К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы", - приводит издание Newsweek слова Ставридиса. По мнению бывшего военного, возвращения к переговорам следует ожидать в середине 2023 года. Он аргументировал свою оценку тем, что, по его мнению, к этому моменту у России будут большие потери в живой силе и технике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант. Однако он отметил, что возможности переговоров нет, пока на Украине действует закон, который запрещает их вести с российской стороной.

https://ria.ru/20230105/ssha-1843197220.html

россия

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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