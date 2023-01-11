https://ria.ru/20230111/peregovory-1844114328.html

Москалькова: Турция обещала помочь переговорам омбудсменов России и Украины

Москалькова: Турция обещала помочь переговорам омбудсменов России и Украины - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова: Турция обещала помочь переговорам омбудсменов России и Украины

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Турция обещала способствовать активизации переговоров российского и украинского... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:40

2023-01-11T13:40

2023-01-11T13:40

татьяна москалькова

украина

турция

россия

общество

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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Турция обещала способствовать активизации переговоров российского и украинского омбудсменов. Трехстороняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре. "Начиная с февраля прошлого года господин (турецкий омбудсмен Шереф) Малкоч сказал, что территория Турции всегда открыта для переговоров уполномоченной по правам человека России и омбудсмена Украины. Он обозначил свою позицию, что готов способствовать активизации наших переговоров с господином (омбудсменом Украины Дмитрием) Лубинцом", - сказала Москалькова. Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее Малкоч.

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украина

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, украина, турция, россия, общество