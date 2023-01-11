https://ria.ru/20230111/peregovory-1844114328.html
Москалькова: Турция обещала помочь переговорам омбудсменов России и Украины
Москалькова: Турция обещала помочь переговорам омбудсменов России и Украины - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова: Турция обещала помочь переговорам омбудсменов России и Украины
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Турция обещала способствовать активизации переговоров российского и украинского... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:40
2023-01-11T13:40
2023-01-11T13:40
татьяна москалькова
украина
турция
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общество
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АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Турция обещала способствовать активизации переговоров российского и украинского омбудсменов. Трехстороняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре. "Начиная с февраля прошлого года господин (турецкий омбудсмен Шереф) Малкоч сказал, что территория Турции всегда открыта для переговоров уполномоченной по правам человека России и омбудсмена Украины. Он обозначил свою позицию, что готов способствовать активизации наших переговоров с господином (омбудсменом Украины Дмитрием) Лубинцом", - сказала Москалькова. Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее Малкоч.
https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татьяна москалькова, украина, турция, россия, общество
Татьяна Москалькова, Украина, Турция, Россия, Общество
Москалькова: Турция обещала помочь переговорам омбудсменов России и Украины
Омбудсмен Москалькова: Турция пообещала помочь переговорам с украинским коллегой Лубинцом
АНКАРА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Турция обещала способствовать активизации переговоров российского и украинского омбудсменов.
Трехстороняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре.
"Начиная с февраля прошлого года господин (турецкий омбудсмен Шереф) Малкоч сказал, что территория Турции всегда открыта для переговоров уполномоченной по правам человека России и омбудсмена Украины. Он обозначил свою позицию, что готов способствовать активизации наших переговоров с господином (омбудсменом Украины Дмитрием) Лубинцом", - сказала Москалькова.
Ранее Москалькова сообщила, что состоялась встреча с Лубинцом, которая планировалась в рамках конференции в Анкаре. Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее Малкоч.