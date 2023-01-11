https://ria.ru/20230111/peregovory-1844084717.html

В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной

В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.01.2023

В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной

Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:09

2023-01-11T12:09

2023-01-11T12:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

мевлют чавушоглу

турция

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия сейчас якобы выражает готовность к переговорам по Украине. Пескова спросили, изменилась ли позиция России или переговоров в нынешней ситуации по-прежнему быть не может."Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - отметил Песков."Ну, конечно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, что возможности переговоров нет, пока на Украине действует соответствующий закон.

https://ria.ru/20221129/kiev-1834976961.html

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россия, украина, мевлют чавушоглу, турция