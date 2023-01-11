https://ria.ru/20230111/peregovory-1844084717.html
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной
Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:09
2023-01-11T12:09
2023-01-11T12:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
мевлют чавушоглу
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия сейчас якобы выражает готовность к переговорам по Украине. Пескова спросили, изменилась ли позиция России или переговоров в нынешней ситуации по-прежнему быть не может."Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - отметил Песков."Ну, конечно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, что возможности переговоров нет, пока на Украине действует соответствующий закон.
https://ria.ru/20221129/kiev-1834976961.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мевлют чавушоглу, турция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мевлют Чавушоглу, Турция
12:09 11.01.2023 (обновлено: 12:16 11.01.2023)
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной
Песков заявил, что Россия готова решить украинский конфликт путем переговоров