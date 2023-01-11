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Пентагон отменил меморандум о полной вакцинации военных от COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230111/pentagon-1844033717.html
Пентагон отменил меморандум о полной вакцинации военных от COVID-19
Пентагон отменил меморандум о полной вакцинации военных от COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2023
Пентагон отменил меморандум о полной вакцинации военных от COVID-19
Минобороны США заявило, что отменяет действие меморандума 2021 года о полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:57
2023-01-11T08:57
распространение коронавируса
в мире
министерство обороны сша
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минобороны США заявило, что отменяет действие меморандума 2021 года о полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19. "Министр обороны (Ллойд) Остин отменил меморандум от 24 августа 2021 года, в котором военнослужащим вооруженных сил под контролем минобороны предписывалось пройти вакцинацию от COVID-19, и меморандума от 30 ноября 2021 года, касающегося вакцинации нацгвардии и кадрового резерва", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
https://ria.ru/20220624/vaktsinatsiya-1797758356.html
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в мире, министерство обороны сша, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Министерство обороны США, Коронавирус COVID-19
08:57 11.01.2023
 
Пентагон отменил меморандум о полной вакцинации военных от COVID-19

Пентагон заявил об отмене действия меморандума 2021 года о вакцинации военных от COVID-19

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минобороны США заявило, что отменяет действие меморандума 2021 года о полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19.
"Министр обороны (Ллойд) Остин отменил меморандум от 24 августа 2021 года, в котором военнослужащим вооруженных сил под контролем минобороны предписывалось пройти вакцинацию от COVID-19, и меморандума от 30 ноября 2021 года, касающегося вакцинации нацгвардии и кадрового резерва", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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