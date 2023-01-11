https://ria.ru/20230111/pentagon-1844033717.html

Пентагон отменил меморандум о полной вакцинации военных от COVID-19

Пентагон отменил меморандум о полной вакцинации военных от COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2023

Пентагон отменил меморандум о полной вакцинации военных от COVID-19

Минобороны США заявило, что отменяет действие меморандума 2021 года о полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:57

2023-01-11T08:57

2023-01-11T08:57

распространение коронавируса

в мире

министерство обороны сша

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минобороны США заявило, что отменяет действие меморандума 2021 года о полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19. "Министр обороны (Ллойд) Остин отменил меморандум от 24 августа 2021 года, в котором военнослужащим вооруженных сил под контролем минобороны предписывалось пройти вакцинацию от COVID-19, и меморандума от 30 ноября 2021 года, касающегося вакцинации нацгвардии и кадрового резерва", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20220624/vaktsinatsiya-1797758356.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, министерство обороны сша, коронавирус covid-19