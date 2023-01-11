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Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
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Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах
Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах
Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:02
2023-01-11T18:02
татьяна голикова
россия
госдума рф
пенсии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу", - сказала Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства. Она уточнила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти комиссии должны помочь с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.
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татьяна голикова, россия, госдума рф, пенсии
Татьяна Голикова, Россия, Госдума РФ, Пенсии
18:02 11.01.2023
 
Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах

Голикова: пенсии в новых регионах будут назначаться по российскому законодательству

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу", - сказала Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства.
Она уточнила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти комиссии должны помочь с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 17:44
Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах
 
Татьяна ГоликоваРоссияГосдума РФПенсии
 
 
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