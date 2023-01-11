https://ria.ru/20230111/pensii-1844209706.html

Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах

Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023

Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах

Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:02

2023-01-11T18:02

2023-01-11T18:02

татьяна голикова

россия

госдума рф

пенсии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу", - сказала Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства. Она уточнила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти комиссии должны помочь с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.

https://ria.ru/20230111/sotsfond-1844202199.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

татьяна голикова, россия, госдума рф, пенсии