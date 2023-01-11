https://ria.ru/20230111/pensii-1844209706.html
Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах
Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах
Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:02
2023-01-11T18:02
2023-01-11T18:02
татьяна голикова
россия
госдума рф
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_eb22b131a5ff4079b9db4eee85b2f769.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу", - сказала Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства. Она уточнила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти комиссии должны помочь с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.
https://ria.ru/20230111/sotsfond-1844202199.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_7741c6f520adf73e75c77eaaf0778f40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, россия, госдума рф, пенсии
Татьяна Голикова, Россия, Госдума РФ, Пенсии
Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах
Голикова: пенсии в новых регионах будут назначаться по российскому законодательству