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В США усомнились, что батарея Patriot сможет переломить ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/patriot-1844046737.html
В США усомнились, что батарея Patriot сможет переломить ситуацию на Украине
В США усомнились, что батарея Patriot сможет переломить ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
В США усомнились, что батарея Patriot сможет переломить ситуацию на Украине
Поставка США батареи ЗРК Patriot Украине не сможет существенно изменить ситуацию на месте, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:15
2023-01-11T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Поставка США батареи ЗРК Patriot Украине не сможет существенно изменить ситуацию на месте, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне обещают обучить украинцев ими пользоваться за несколько месяцев – подготовка начнется на следующей неделе на базе в штате Оклахома. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл получение этой ПВО психологическим переломом в поставках оружия Киеву. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "мы пощелкаем и Patriot". "Вопрос: является ли добавление этой батареи Patriot переломным моментом для Украины? Честный короткий ответ: нет", - отметил Дэвис в статье для издания Business Insider. По его словам, для управления батареей потребуется 90 человек, которым нужно около 90 дней подготовки; более того, батарея может помочь защитить значительную часть Киева, но не весь город. Он назвал красноречивым тот факт, что после визита Зеленского в Вашингтон Киеву предоставили только одну батарею Patriot. "Анализ того, что делают и не делают США и НАТО, ясно дает понять, что наша главная цель действительно состоит в том, чтобы избежать любых прямых столкновений с Россией... Это правильный курс действий", - полагает бывший военный. Дэвис также настаивает на том, чтобы конгресс объяснил гражданам, как предоставление Украине более 100 миллиардов долларов способствует продвижению американских интересов. США, пишет он, потратили на Украину сумму, превышающую на 16 миллиардов долларов военный бюджет РФ на 2023 год. "Мы видели по двум десятилетиям катастрофического участия в нашей войне в Афганистане... что конгресс часто может поддаваться эмоциям из-за ситуации", - добавил Дэвис, которого за более чем 20 лет службы четыре раза отправляли в зоны боевых действий.
https://ria.ru/20230111/politika-1843946826.html
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в мире, сша, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
10:15 11.01.2023 (обновлено: 10:21 11.01.2023)
 
В США усомнились, что батарея Patriot сможет переломить ситуацию на Украине

Подполковник в отставке Дэвис: батарея Patriot кардинально не изменит ситуацию на Украине

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Поставка США батареи ЗРК Patriot Украине не сможет существенно изменить ситуацию на месте, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне обещают обучить украинцев ими пользоваться за несколько месяцев – подготовка начнется на следующей неделе на базе в штате Оклахома. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл получение этой ПВО психологическим переломом в поставках оружия Киеву. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "мы пощелкаем и Patriot".
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"Вопрос: является ли добавление этой батареи Patriot переломным моментом для Украины? Честный короткий ответ: нет", - отметил Дэвис в статье для издания Business Insider. По его словам, для управления батареей потребуется 90 человек, которым нужно около 90 дней подготовки; более того, батарея может помочь защитить значительную часть Киева, но не весь город.
Он назвал красноречивым тот факт, что после визита Зеленского в Вашингтон Киеву предоставили только одну батарею Patriot. "Анализ того, что делают и не делают США и НАТО, ясно дает понять, что наша главная цель действительно состоит в том, чтобы избежать любых прямых столкновений с Россией... Это правильный курс действий", - полагает бывший военный.
Дэвис также настаивает на том, чтобы конгресс объяснил гражданам, как предоставление Украине более 100 миллиардов долларов способствует продвижению американских интересов. США, пишет он, потратили на Украину сумму, превышающую на 16 миллиардов долларов военный бюджет РФ на 2023 год.
"Мы видели по двум десятилетиям катастрофического участия в нашей войне в Афганистане... что конгресс часто может поддаваться эмоциям из-за ситуации", - добавил Дэвис, которого за более чем 20 лет службы четыре раза отправляли в зоны боевых действий.
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