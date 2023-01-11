15:09 11.01.2023 (обновлено: 15:30 11.01.2023)
Берн прекратит принимать паспорта, выданные на новых территориях России
Берн прекратит выдавать визы владельцам паспортов, выданных на новых территориях России
Шенгенская виза. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 янв – РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, а также в Запорожской и Херсонской областях, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета.
"Новые российские проездные документы... больше не принимаются для получения визы или пересечения внешней границы Шенгенской зоны", - сказано в документе.
Власти объясняют, что Швейцария была обязана следовать этому решению Европейского Союза от 8 декабря 2022 года в связи с ее участием в Шенгенской зоне.
"Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые до этой даты уже были гражданами России, а также их потомкам и несовершеннолетним или недееспособным лицам", - добавляется в заявлении.
Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с момента его публикации.
Швейцария ранее приостановила упрощенную выдачу виз россиянам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации решение ЕС не предоставлять шенгенские визы россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму.
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