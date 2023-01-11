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Берн прекратит принимать паспорта, выданные на новых территориях России - РИА Новости, 11.01.2023
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Берн прекратит принимать паспорта, выданные на новых территориях России
Берн прекратит принимать паспорта, выданные на новых территориях России - РИА Новости, 11.01.2023
Берн прекратит принимать паспорта, выданные на новых территориях России
Швейцария вслед за ЕС больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, а также в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:09
2023-01-11T15:30
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
евросоюз
шенгенская зона
швейцария
запорожская область
херсонская область
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ЖЕНЕВА, 11 янв – РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, а также в Запорожской и Херсонской областях, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета. Власти объясняют, что Швейцария была обязана следовать этому решению Европейского Союза от 8 декабря 2022 года в связи с ее участием в Шенгенской зоне. "Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые до этой даты уже были гражданами России, а также их потомкам и несовершеннолетним или недееспособным лицам", - добавляется в заявлении. Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с момента его публикации. Швейцария ранее приостановила упрощенную выдачу виз россиянам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации решение ЕС не предоставлять шенгенские визы россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму. Совет ЕС в декабре окончательно утвердил решение не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий называл такое решение дискриминационным и еще раз демонстрирующим "истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20220830/shengen-1813108648.html
https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
швейцария
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, шенгенская зона, швейцария, запорожская область, херсонская область , россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Шенгенская зона, Швейцария, Запорожская область, Херсонская область , Россия
15:09 11.01.2023 (обновлено: 15:30 11.01.2023)
 
Берн прекратит принимать паспорта, выданные на новых территориях России

Берн прекратит выдавать визы владельцам паспортов, выданных на новых территориях России

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 янв – РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, а также в Запорожской и Херсонской областях, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета.
"Новые российские проездные документы... больше не принимаются для получения визы или пересечения внешней границы Шенгенской зоны", - сказано в документе.
Власти объясняют, что Швейцария была обязана следовать этому решению Европейского Союза от 8 декабря 2022 года в связи с ее участием в Шенгенской зоне.
"Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые до этой даты уже были гражданами России, а также их потомкам и несовершеннолетним или недееспособным лицам", - добавляется в заявлении.
Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с момента его публикации.
Швейцария ранее приостановила упрощенную выдачу виз россиянам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации решение ЕС не предоставлять шенгенские визы россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму.
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Совет ЕС в декабре окончательно утвердил решение не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий называл такое решение дискриминационным и еще раз демонстрирующим "истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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