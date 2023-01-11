https://ria.ru/20230111/pasporta-1844146412.html

Берн прекратит принимать паспорта, выданные на новых территориях России

Берн прекратит принимать паспорта, выданные на новых территориях России - РИА Новости, 11.01.2023

Берн прекратит принимать паспорта, выданные на новых территориях России

Швейцария вслед за ЕС больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, а также в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:09

2023-01-11T15:09

2023-01-11T15:30

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

евросоюз

шенгенская зона

швейцария

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92726/29/927262933_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_c34244efa71e2533e413c70a0ae8a11c.jpg

ЖЕНЕВА, 11 янв – РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, а также в Запорожской и Херсонской областях, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета. Власти объясняют, что Швейцария была обязана следовать этому решению Европейского Союза от 8 декабря 2022 года в связи с ее участием в Шенгенской зоне. "Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые до этой даты уже были гражданами России, а также их потомкам и несовершеннолетним или недееспособным лицам", - добавляется в заявлении. Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с момента его публикации. Швейцария ранее приостановила упрощенную выдачу виз россиянам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации решение ЕС не предоставлять шенгенские визы россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму. Совет ЕС в декабре окончательно утвердил решение не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий называл такое решение дискриминационным и еще раз демонстрирующим "истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20220830/shengen-1813108648.html

https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

швейцария

запорожская область

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, шенгенская зона, швейцария, запорожская область, херсонская область , россия