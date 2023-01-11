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По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже - РИА Новости, 11.01.2023
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По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже
По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже - РИА Новости, 11.01.2023
По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже
По меньшей мере 6 человек, в тот числе полицейский, пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на Северном вокзале в Париже, сообщает газета Figaro... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:32
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. По меньшей мере 6 человек, в тот числе полицейский, пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на Северном вокзале в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям на Северном вокзале в Париже, полиция нейтрализовала подозреваемого."Нападавший ранил 6 человек, в том числе сотрудника пограничной полиции", - говорится в сообщении издания.Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила газете, что подозреваемый также получил ранение и был эвакуирован с места преступления.
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париж, в мире
Париж, В мире
10:32 11.01.2023 (обновлено: 11:30 11.01.2023)
 
По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже

По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении человека с ножом в Париже

© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAФранцузские полицейские на Северном вокзале в Париже, где мужчина напал с ножом на прохожих. 11 января 2023
Французские полицейские на Северном вокзале в Париже, где мужчина напал с ножом на прохожих. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
Французские полицейские на Северном вокзале в Париже, где мужчина напал с ножом на прохожих. 11 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. По меньшей мере 6 человек, в тот числе полицейский, пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на Северном вокзале в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям на Северном вокзале в Париже, полиция нейтрализовала подозреваемого.
"Нападавший ранил 6 человек, в том числе сотрудника пограничной полиции", - говорится в сообщении издания.
Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила газете, что подозреваемый также получил ранение и был эвакуирован с места преступления.
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