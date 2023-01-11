https://ria.ru/20230111/parizh-1844049922.html

По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже

По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже - РИА Новости, 11.01.2023

По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже

По меньшей мере 6 человек, в тот числе полицейский, пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на Северном вокзале в Париже, сообщает газета Figaro... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:32

2023-01-11T10:32

2023-01-11T11:30

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. По меньшей мере 6 человек, в тот числе полицейский, пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на Северном вокзале в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям на Северном вокзале в Париже, полиция нейтрализовала подозреваемого."Нападавший ранил 6 человек, в том числе сотрудника пограничной полиции", - говорится в сообщении издания.Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила газете, что подозреваемый также получил ранение и был эвакуирован с места преступления.

https://ria.ru/20230104/ssha-1843002364.html

париж

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

париж, в мире