https://ria.ru/20230111/parizh-1844049922.html
По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже
По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже - РИА Новости, 11.01.2023
По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже
По меньшей мере 6 человек, в тот числе полицейский, пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на Северном вокзале в Париже, сообщает газета Figaro... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:32
2023-01-11T10:32
2023-01-11T11:30
париж
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. По меньшей мере 6 человек, в тот числе полицейский, пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на Северном вокзале в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям на Северном вокзале в Париже, полиция нейтрализовала подозреваемого."Нападавший ранил 6 человек, в том числе сотрудника пограничной полиции", - говорится в сообщении издания.Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила газете, что подозреваемый также получил ранение и был эвакуирован с места преступления.
https://ria.ru/20230104/ssha-1843002364.html
париж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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париж, в мире
10:32 11.01.2023 (обновлено: 11:30 11.01.2023)
По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении на вокзале в Париже
По меньшей мере шесть человек пострадали при нападении человека с ножом в Париже