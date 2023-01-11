https://ria.ru/20230111/otoplenie-1844079619.html
В Омске три жилых дома остались без тепла в 30-градусный мороз
В Омске три жилых дома остались без тепла в 30-градусный мороз - РИА Новости, 11.01.2023
В Омске три жилых дома остались без тепла в 30-градусный мороз
Три жилых дома в Омске оказались без отопления в связи с аварией на трубопроводе во время сильных морозов, достигающих по ночам -30°С, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:58
2023-01-11T11:58
2023-01-11T11:58
происшествия
омск
омская область
жкх
россия
отопление
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ОМСК, 11 янв - РИА Новости. Три жилых дома в Омске оказались без отопления в связи с аварией на трубопроводе во время сильных морозов, достигающих по ночам -30°С, рассказали в пресс-службе городской администрации. Специалисты омской "Тепловой компании" пояснили, что произошла авария на линии трубопровода в районе жилого дома на улице Звездова, 129/1. Повреждение произошло из-за температуры воды и высокого давления. Для восстановления теплоснабжения требуется замена 4 метров трубы. С раннего утра на месте работают аварийные бригады компании. "На данный момент продолжаются работы по замене участка теплосети, после завершения работ теплоснабжение будет возобновлено в полном объёме. Предприятием принимаются все возможные меры, чтобы как можно быстрее вернуть тепло потребителям - в 3 жилых дома и 9 административных зданий. Ориентировочный срок восстановления теплоснабжения - до 18.00", - пояснили в пресс-службе "Тепловой компании", добавив, что последствия подтопления во дворе дома устранены, находящиеся там машины не повреждены. Начало недели выдалось в Омской области аномально морозным. Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, что в ночь на среду, 11 января, снова похолодает — от -30 °С до -35 °С. Днем ожидается от -25 °С до -30 °С.
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РИА Новости
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происшествия, омск, омская область, жкх, россия, отопление
Происшествия, Омск, Омская область, ЖКХ, Россия, Отопление
В Омске три жилых дома остались без тепла в 30-градусный мороз
Три жилых дома в Омске остались без тепла из-за аварии на трубопроводе во время морозов
ОМСК, 11 янв - РИА Новости. Три жилых дома в Омске оказались без отопления в связи с аварией на трубопроводе во время сильных морозов, достигающих по ночам -30°С, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Специалисты омской "Тепловой компании" пояснили, что произошла авария на линии трубопровода в районе жилого дома на улице Звездова, 129/1. Повреждение произошло из-за температуры воды и высокого давления. Для восстановления теплоснабжения требуется замена 4 метров трубы. С раннего утра на месте работают аварийные бригады компании.
"На данный момент продолжаются работы по замене участка теплосети, после завершения работ теплоснабжение будет возобновлено в полном объёме. Предприятием принимаются все возможные меры, чтобы как можно быстрее вернуть тепло потребителям - в 3 жилых дома и 9 административных зданий. Ориентировочный срок восстановления теплоснабжения - до 18.00", - пояснили в пресс-службе "Тепловой компании", добавив, что последствия подтопления во дворе дома устранены, находящиеся там машины не повреждены.
Начало недели выдалось в Омской области
аномально морозным. Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, что в ночь на среду, 11 января, снова похолодает — от -30 °С до -35 °С. Днем ожидается от -25 °С до -30 °С.