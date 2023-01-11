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В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову - РИА Новости, 11.01.2023
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В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову
В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову - РИА Новости, 11.01.2023
В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову
Отрубленные человеческие голову и ногу нашли у железной дороги в Подмосковье, а в квартире расчлененного хозяина обнаружили тело еще одного мужчины, возбуждено... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:33
2023-01-11T16:12
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Отрубленные человеческие голову и ногу нашли у железной дороги в Подмосковье, а в квартире расчлененного хозяина обнаружили тело еще одного мужчины, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, 10 января в полицию обратился работник железнодорожной станции "Кашира", который сообщил, что недалеко от подстанции нашел человеческую ногу. Приехавшие на место правоохранители позже нашли пакет, в котором была мужская голова. "Сотрудники правоохранительных органов установили личность расчлененного мужчины и выяснили его место жительства. В его квартире нашли остальные части тела, а также тело другого мужчины", - сказал он. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве, второй мужчина, предположительно, покончил с собой, добавил источник.В пресс-службе областного главка СК РФ позднее сообщили, что мужчина, голову которого нашли у железной дороги, несколько дней назад ушел к знакомому в гости - в квартире, где тот проживал, и обнаружили второе тело.
https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833833140.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
11:33 11.01.2023 (обновлено: 16:12 11.01.2023)
 
В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову

В подмосковной Кашире нашли тело одного мужчины и расчлененные останки другого

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Отрубленные человеческие голову и ногу нашли у железной дороги в Подмосковье, а в квартире расчлененного хозяина обнаружили тело еще одного мужчины, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, 10 января в полицию обратился работник железнодорожной станции "Кашира", который сообщил, что недалеко от подстанции нашел человеческую ногу. Приехавшие на место правоохранители позже нашли пакет, в котором была мужская голова.
"Сотрудники правоохранительных органов установили личность расчлененного мужчины и выяснили его место жительства. В его квартире нашли остальные части тела, а также тело другого мужчины", - сказал он. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве, второй мужчина, предположительно, покончил с собой, добавил источник.
В пресс-службе областного главка СК РФ позднее сообщили, что мужчина, голову которого нашли у железной дороги, несколько дней назад ушел к знакомому в гости - в квартире, где тот проживал, и обнаружили второе тело.
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