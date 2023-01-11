https://ria.ru/20230111/ostanki-1844071326.html
В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову
В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову - РИА Новости, 11.01.2023
В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову
Отрубленные человеческие голову и ногу нашли у железной дороги в Подмосковье, а в квартире расчлененного хозяина обнаружили тело еще одного мужчины, возбуждено... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:33
2023-01-11T11:33
2023-01-11T16:12
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Отрубленные человеческие голову и ногу нашли у железной дороги в Подмосковье, а в квартире расчлененного хозяина обнаружили тело еще одного мужчины, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, 10 января в полицию обратился работник железнодорожной станции "Кашира", который сообщил, что недалеко от подстанции нашел человеческую ногу. Приехавшие на место правоохранители позже нашли пакет, в котором была мужская голова. "Сотрудники правоохранительных органов установили личность расчлененного мужчины и выяснили его место жительства. В его квартире нашли остальные части тела, а также тело другого мужчины", - сказал он. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве, второй мужчина, предположительно, покончил с собой, добавил источник.В пресс-службе областного главка СК РФ позднее сообщили, что мужчина, голову которого нашли у железной дороги, несколько дней назад ушел к знакомому в гости - в квартире, где тот проживал, и обнаружили второе тело.
https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833833140.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
11:33 11.01.2023 (обновлено: 16:12 11.01.2023)
В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову
В подмосковной Кашире нашли тело одного мужчины и расчлененные останки другого
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Отрубленные человеческие голову и ногу нашли у железной дороги в Подмосковье, а в квартире расчлененного хозяина обнаружили тело еще одного мужчины, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, 10 января в полицию обратился работник железнодорожной станции "Кашира", который сообщил, что недалеко от подстанции нашел человеческую ногу. Приехавшие на место правоохранители позже нашли пакет, в котором была мужская голова.
"Сотрудники правоохранительных органов установили личность расчлененного мужчины и выяснили его место жительства. В его квартире нашли остальные части тела, а также тело другого мужчины", - сказал он. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве, второй мужчина, предположительно, покончил с собой, добавил источник.
В пресс-службе областного главка СК РФ позднее сообщили, что мужчина, голову которого нашли у железной дороги, несколько дней назад ушел к знакомому в гости - в квартире, где тот проживал, и обнаружили второе тело.