https://ria.ru/20230111/ostanki-1844071326.html

В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову

В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову - РИА Новости, 11.01.2023

В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову

Отрубленные человеческие голову и ногу нашли у железной дороги в Подмосковье, а в квартире расчлененного хозяина обнаружили тело еще одного мужчины, возбуждено... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:33

2023-01-11T11:33

2023-01-11T16:12

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Отрубленные человеческие голову и ногу нашли у железной дороги в Подмосковье, а в квартире расчлененного хозяина обнаружили тело еще одного мужчины, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, 10 января в полицию обратился работник железнодорожной станции "Кашира", который сообщил, что недалеко от подстанции нашел человеческую ногу. Приехавшие на место правоохранители позже нашли пакет, в котором была мужская голова. "Сотрудники правоохранительных органов установили личность расчлененного мужчины и выяснили его место жительства. В его квартире нашли остальные части тела, а также тело другого мужчины", - сказал он. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве, второй мужчина, предположительно, покончил с собой, добавил источник.В пресс-службе областного главка СК РФ позднее сообщили, что мужчина, голову которого нашли у железной дороги, несколько дней назад ушел к знакомому в гости - в квартире, где тот проживал, и обнаружили второе тело.

https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833833140.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье)