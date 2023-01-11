https://ria.ru/20230111/opros-1844021455.html

Опрос показал, что треть россиян не против сокращения новогодних каникул

Опрос показал, что треть россиян не против сокращения новогодних каникул - РИА Новости, 11.01.2023

Опрос показал, что треть россиян не против сокращения новогодних каникул

Около трети опрошенных россиян (36%) не против сокращения новогодних выходных, из них 46% нечем заняться в праздники, 22% не любят зимнюю погоду, еще 17% по... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T04:53

2023-01-11T04:53

2023-01-11T04:53

россия

новый год

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Около трети опрошенных россиян (36%) не против сокращения новогодних выходных, из них 46% нечем заняться в праздники, 22% не любят зимнюю погоду, еще 17% по долгу службы работают в эти дни, говорится в исследовании, проведенном компанией Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости. Отмечается, что россияне, которым праздники кажутся слишком долгими, не знают, чем заняться (46%), не любят зимнюю погоду (22%), а некоторые по долгу службы работают (17%) или начинают скучать по работе (15%). "Почти две трети опрошенных россиян (63%) не покидали место жительства во время длинных январских выходных, 23% посетили родной город внутри страны, 6% отправились за рубеж, 5% выбрали туризм по России, 3% сменили несколько локаций за праздничные дни", - сообщается в исследовании. Новый год традиционно остается семейным праздником – 71% респондентов встретили его в кругу родных, 13% сознательно были одни, 11% – вдвоем с любимым человеком, 5% отмечали с друзьями. "В этом году респонденты (40%) в основном не выделяли отдельного бюджета на январские выходные и тратили деньги только на организацию новогодней ночи. Остальные же запланировали и дальнейший отдых: так, 18% потратили на "каникулах" от 5 до 10 тысяч рублей, 14% – от 11 до 20 тысяч, 12% выделяли до 5 тысяч рублей. Каждый десятый (10%) потратил на длинных выходных более 30 тысяч и 6% – от 21 до 30 тысяч рублей", - добавили в компании. Исследование проходило на медиаресурсах Rambler&Co с 1 по 9 января, его охват составил 353 тысячи интернет-пользователей.

https://ria.ru/20221225/kommunisty-1841165214.html

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россия, новый год, общество