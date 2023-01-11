https://ria.ru/20230111/opasnost-1844245665.html

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.01.2023

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 26 января, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:00

2023-01-11T20:00

2023-01-11T20:00

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 26 января, сообщила пресс-служба правительства города. "В Севастополе продлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности до 18.00 26 января 2023 года", - говорится в сообщении. Решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе террористических актов". В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html

https://ria.ru/20221230/kursk-1842472969.html

севастополь

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севастополь, россия