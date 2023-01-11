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Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины - РИА Новости, 11.01.2023
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Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины
Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Анкаре еще раз встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:16
2023-01-11T19:16
татьяна москалькова
украина
турция
анкара
в мире
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Анкаре еще раз встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Кроме того, по словам российского омбудсмена, еще возможна встреча, связанная с работой по взаимодействию с турецким омбдусменом. "Это вопросы с просвещением и вопросы миграции", - добавила Москалькова. В Анкаре Москалькова участвует в международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.
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татьяна москалькова, украина, турция, анкара, в мире, россия
Татьяна Москалькова, Украина, Турция, Анкара, В мире, Россия
19:16 11.01.2023
 
Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины

Москалькова сообщила, что еще раз встретится в Анкаре с омбудсменом Украины Лубинцом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Анкаре еще раз встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.
"Да, у нас есть еще ряд вопросов, которые требуют обсуждений и уточнений по конкретным кейсам и спискам", - сказала Москалькова на вопрос, планируется ли еще встреча с Лубинцом в Анкаре.
Кроме того, по словам российского омбудсмена, еще возможна встреча, связанная с работой по взаимодействию с турецким омбдусменом. "Это вопросы с просвещением и вопросы миграции", - добавила Москалькова.
В Анкаре Москалькова участвует в международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.
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