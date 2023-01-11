https://ria.ru/20230111/ombudsmeny-1844237625.html

Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины

Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Анкаре еще раз встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:16

2023-01-11T19:16

2023-01-11T19:16

татьяна москалькова

украина

турция

анкара

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815331781_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_32e4bfc8926ef5773350863ab2558723.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Анкаре еще раз встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Кроме того, по словам российского омбудсмена, еще возможна встреча, связанная с работой по взаимодействию с турецким омбдусменом. "Это вопросы с просвещением и вопросы миграции", - добавила Москалькова. В Анкаре Москалькова участвует в международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.

https://ria.ru/20230111/pisma-1844230467.html

украина

турция

анкара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

татьяна москалькова, украина, турция, анкара, в мире, россия