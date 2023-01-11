https://ria.ru/20230111/ombudsmeny-1844237625.html
Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины
Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Анкаре еще раз встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:16
2023-01-11T19:16
2023-01-11T19:16
татьяна москалькова
украина
турция
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в Анкаре еще раз встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Кроме того, по словам российского омбудсмена, еще возможна встреча, связанная с работой по взаимодействию с турецким омбдусменом. "Это вопросы с просвещением и вопросы миграции", - добавила Москалькова. В Анкаре Москалькова участвует в международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.
https://ria.ru/20230111/pisma-1844230467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, украина, турция, анкара, в мире, россия
Татьяна Москалькова, Украина, Турция, Анкара, В мире, Россия
Москалькова проведет еще одну встречу с омбудсменом Украины
Москалькова сообщила, что еще раз встретится в Анкаре с омбудсменом Украины Лубинцом