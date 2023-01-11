https://ria.ru/20230111/odkb-1844112087.html

Секретариат ОДКБ не получал уведомлений об отмене учений в Армении

Секретариат ОДКБ не получал уведомлений об отмене учений в Армении - РИА Новости, 11.01.2023

Секретариат ОДКБ не получал уведомлений об отмене учений в Армении

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности пока не получал официальных уведомлений от Еревана об отмене учений "Нерушимое братство-2023" на... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:28

2023-01-11T13:28

2023-01-11T13:28

никол пашинян

армения

одкб

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности пока не получал официальных уведомлений от Еревана об отмене учений "Нерушимое братство-2023" на территории Армении, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, а именно учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В объединенном штабе ОДКБ подтвердили, что получили эту информацию и вырабатывают предложения по проведению учений на территории других государств-членов ОДКБ. "Необходимость проведения этого учения в текущему году на армянской земле была также ранее подтверждена в Ереване. В настоящее время официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в Организации порядком секретариат ОДКБ не получал. Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения, которая может не позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ", - сообщил Зайнетдинов журналистам. Он уточнил, что в секретариате и объединенном штабе ОДКБ "прилагают максимум усилий, чтобы утвержденные уставными органами организации планы боевой подготовки войск (коллективных сил) выполнялись в полном объеме с целью повышения их готовности в интересах обеспечения безопасности государств-членов ОДКБ".

https://ria.ru/20230110/odkb-1843908862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

никол пашинян, армения, одкб, в мире