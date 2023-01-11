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СМИ: в Очакове слышны взрывы - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/ochakov-1844014382.html
СМИ: в Очакове слышны взрывы
СМИ: в Очакове слышны взрывы - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: в Очакове слышны взрывы
Взрывы звучат в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T00:54
2023-01-11T00:54
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
николаевская область
николаевский район
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы звучат в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщает издание "Страна.ua". Очаков входит в Николаевский район, бывший административный центр упраздненного Очаковского района – до 2020 года был также городом областного подчинения. Является морским портом на Днепро-Бугском лимане. Население составляет более 13,6 тысячи человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://radiosputnik.ria.ru/20230109/kharkov-1843617947.html
украина
николаевская область
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, николаевский район, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Николаевский район, Вооруженные силы РФ
00:54 11.01.2023
 
СМИ: в Очакове слышны взрывы

"Страна.ua": в городе Очаков в Николаевской области звучат взрывы

© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город Очаков
Украинский город Очаков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Захар Виноградов
Украинский город Очаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы звучат в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщает издание "Страна.ua".
Очаков входит в Николаевский район, бывший административный центр упраздненного Очаковского района – до 2020 года был также городом областного подчинения. Является морским портом на Днепро-Бугском лимане. Население составляет более 13,6 тысячи человек.
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 12:02В мире
Под Харьковом раздаются взрывы, пишут украинские СМИ
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаНиколаевская областьНиколаевский районВооруженные силы РФ
 
 
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