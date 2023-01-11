https://ria.ru/20230111/ochakov-1844014382.html

СМИ: в Очакове слышны взрывы

СМИ: в Очакове слышны взрывы - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ: в Очакове слышны взрывы

Взрывы звучат в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T00:54

2023-01-11T00:54

2023-01-11T00:54

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

николаевская область

николаевский район

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы звучат в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщает издание "Страна.ua". Очаков входит в Николаевский район, бывший административный центр упраздненного Очаковского района – до 2020 года был также городом областного подчинения. Является морским портом на Днепро-Бугском лимане. Население составляет более 13,6 тысячи человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/kharkov-1843617947.html

украина

николаевская область

николаевский район

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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, николаевский район, вооруженные силы рф