Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительницы Донецка убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела
Жительницы Донецка убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк, выпустив в 10.05 два снаряда калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.