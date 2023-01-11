https://ria.ru/20230111/obstrely-1844065058.html

Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.01.2023

Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:20

2023-01-11T11:20

2023-01-11T11:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк, выпустив в 10.05 два снаряда калибром 122 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика