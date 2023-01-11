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Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/obstrely-1844065058.html
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:20
2023-01-11T11:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк, выпустив в 10.05 два снаряда калибром 122 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
11:20 11.01.2023
 
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительницы Донецка убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела
Жительницы Донецка убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительницы Донецка убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 09:42Специальная военная операция на Украине
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Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк, выпустив в 10.05 два снаряда калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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