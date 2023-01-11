https://ria.ru/20230111/obstrely-1844052518.html
Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк
Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк
Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:47
2023-01-11T10:47
2023-01-11T10:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.05 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
10:47 11.01.2023 (обновлено: 10:54 11.01.2023)
Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк
Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк, выпустив два снаряда