https://ria.ru/20230111/obstrely-1844052518.html

Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк

Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.01.2023

Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк

Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:47

2023-01-11T10:47

2023-01-11T10:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834509_0:145:3281:1991_1920x0_80_0_0_e663ab93b3d411854b77bfc2d3339990.jpg

ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска впервые с вечера вторника обстреляли Донецк, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.05 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины