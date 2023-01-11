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Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в ДНР - РИА Новости, 11.01.2023

Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:17

2023-01-11T16:17

2023-01-11T16:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "Украинские боевики нанесли удар по Макаровке Великоновоселковского района, ранен мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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2023

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донецкая народная республика, россия, происшествия