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Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в ДНР - РИА Новости, 11.01.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:17
2023-01-11T16:17
2023-01-11T16:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "Украинские боевики нанесли удар по Макаровке Великоновоселковского района, ранен мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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донецкая народная республика, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки в ДНР
Мирный житель пострадал при украинском обстреле Макаровки в ДНР