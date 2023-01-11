https://ria.ru/20230111/obstrel-1844023971.html
Украинские войска обстреляли Чернухино из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Чернухино из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска обстреляли Чернухино из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 01:10 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Чернухино в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T06:16
2023-01-11T06:16
2023-01-11T08:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
украина
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска в 01:10 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Чернухино в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.На этом фоне США и их союзники продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Из-за этого Россия выразила протест, направив странам НАТО ноту. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/donbass-1843788510.html
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луганская народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина
06:16 11.01.2023 (обновлено: 08:44 11.01.2023)
Украинские войска обстреляли Чернухино из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили по Чернухино в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS