Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Чернухино из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/obstrel-1844023971.html
Украинские войска обстреляли Чернухино из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Чернухино из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска обстреляли Чернухино из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 01:10 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Чернухино в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T06:16
2023-01-11T08:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_2606ef49d1161cd7e91bdffe25345194.jpg
ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска в 01:10 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Чернухино в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.На этом фоне США и их союзники продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Из-за этого Россия выразила протест, направив странам НАТО ноту. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/donbass-1843788510.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина
06:16 11.01.2023 (обновлено: 08:44 11.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Чернухино из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили по Чернухино в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска в 01:10 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Чернухино в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — добавили в ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
На этом фоне США и их союзники продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Из-за этого Россия выразила протест, направив странам НАТО ноту. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 00:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала