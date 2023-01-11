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Белоруссия и Россия подписали план сотрудничества в сфере образования - РИА Новости, 11.01.2023
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Белоруссия и Россия подписали план сотрудничества в сфере образования
Белоруссия и Россия подписали план сотрудничества в сфере образования - РИА Новости, 11.01.2023
Белоруссия и Россия подписали план сотрудничества в сфере образования
Белоруссия и Россия подписали совместный план мероприятий на 2023-2024 годы в сфере образования, сообщило во вторник белорусское министерство образования. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T00:09
2023-01-11T00:09
сергей кравцов
белоруссия
россия
минск
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МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали совместный план мероприятий на 2023-2024 годы в сфере образования, сообщило во вторник белорусское министерство образования. Отмечается, что в плане мероприятий определены важные направления сотрудничества, в том числе участие представителей системы образования Союзного государства в Форуме регионов России и Белоруссии, проведение совместного заседания коллегий министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования Белоруссии. По информации белорусского министерства, во вторник в рамках визита российской делегации на базе средней школы №111 Минска состоялись переговоры заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова с заместителем министра образования Белоруссии Александром Кадлубаем. На встрече обсуждены состояние и перспективы белорусско-российского сотрудничества в сфере образования. "Подписанный план по взаимодействию на очередной календарный год охватывает абсолютно весь спектр сферы образования. Сегодняшний визит (российской делегации - ред.) в учреждения образования Республики Беларусь - практика не новая: мы тоже периодически с коллегами посещаем учреждения Российской Федерации, делимся передовым опытом, сверяем часы и реализуем совместные мероприятия и программы. Тем не менее, каждый раз определяем новые рубежи в интеграционных процессах, в том числе по унификации образовательной системы", - приводит агентство Белта слова Кадлубая. Он также подчеркнул, что подобные встречи важны для того, чтобы Союзное государство выстраивало единое образовательное пространство.
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сергей кравцов, белоруссия, россия, минск
Сергей Кравцов, Белоруссия, Россия, Минск
00:09 11.01.2023
 
Белоруссия и Россия подписали план сотрудничества в сфере образования

Белоруссия и Россия подписали совместный план мероприятий в сфере образования

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
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МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали совместный план мероприятий на 2023-2024 годы в сфере образования, сообщило во вторник белорусское министерство образования.
"В рамках визита (делегации министерства просвещения Российской Федерации в Белоруссию - ред.) состоялось подписание совместного плана мероприятий на 2023-2024 годы, который подписали министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что в плане мероприятий определены важные направления сотрудничества, в том числе участие представителей системы образования Союзного государства в Форуме регионов России и Белоруссии, проведение совместного заседания коллегий министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования Белоруссии.
По информации белорусского министерства, во вторник в рамках визита российской делегации на базе средней школы №111 Минска состоялись переговоры заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова с заместителем министра образования Белоруссии Александром Кадлубаем. На встрече обсуждены состояние и перспективы белорусско-российского сотрудничества в сфере образования.
"Подписанный план по взаимодействию на очередной календарный год охватывает абсолютно весь спектр сферы образования. Сегодняшний визит (российской делегации - ред.) в учреждения образования Республики Беларусь - практика не новая: мы тоже периодически с коллегами посещаем учреждения Российской Федерации, делимся передовым опытом, сверяем часы и реализуем совместные мероприятия и программы. Тем не менее, каждый раз определяем новые рубежи в интеграционных процессах, в том числе по унификации образовательной системы", - приводит агентство Белта слова Кадлубая.
Он также подчеркнул, что подобные встречи важны для того, чтобы Союзное государство выстраивало единое образовательное пространство.
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