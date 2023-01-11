https://ria.ru/20230111/obrazovanie-1844012912.html

Белоруссия и Россия подписали план сотрудничества в сфере образования

Белоруссия и Россия подписали план сотрудничества в сфере образования - РИА Новости, 11.01.2023

Белоруссия и Россия подписали план сотрудничества в сфере образования

Белоруссия и Россия подписали совместный план мероприятий на 2023-2024 годы в сфере образования, сообщило во вторник белорусское министерство образования. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T00:09

2023-01-11T00:09

2023-01-11T00:09

сергей кравцов

белоруссия

россия

минск

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МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали совместный план мероприятий на 2023-2024 годы в сфере образования, сообщило во вторник белорусское министерство образования. Отмечается, что в плане мероприятий определены важные направления сотрудничества, в том числе участие представителей системы образования Союзного государства в Форуме регионов России и Белоруссии, проведение совместного заседания коллегий министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования Белоруссии. По информации белорусского министерства, во вторник в рамках визита российской делегации на базе средней школы №111 Минска состоялись переговоры заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова с заместителем министра образования Белоруссии Александром Кадлубаем. На встрече обсуждены состояние и перспективы белорусско-российского сотрудничества в сфере образования. "Подписанный план по взаимодействию на очередной календарный год охватывает абсолютно весь спектр сферы образования. Сегодняшний визит (российской делегации - ред.) в учреждения образования Республики Беларусь - практика не новая: мы тоже периодически с коллегами посещаем учреждения Российской Федерации, делимся передовым опытом, сверяем часы и реализуем совместные мероприятия и программы. Тем не менее, каждый раз определяем новые рубежи в интеграционных процессах, в том числе по унификации образовательной системы", - приводит агентство Белта слова Кадлубая. Он также подчеркнул, что подобные встречи важны для того, чтобы Союзное государство выстраивало единое образовательное пространство.

https://ria.ru/20221026/mgimo-1826732977.html

белоруссия

россия

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сергей кравцов, белоруссия, россия, минск