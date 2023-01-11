Москалькова обсудила с омбудсменом Украины возможность обмена гражданскими
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Лубинцом возможность обмена гражданских лиц
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкОмбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, председатель Парламента Турции Мустафа Шентоп и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, председатель Парламента Турции Мустафа Шентоп и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила возможность обмена гражданских лиц, которые преследуются за "пророссийскую позицию".
"Да, такая тема поднималась - обмен списками гражданских лиц, которые содержатся в СИЗО или в отношении которых осуществляется уголовное расследование на территории Украины за пророссийские взгляды. Конечно, такой статьи нет, но смысл как раз заключается в этом", - ответила Москалькова.
По ее словам, украинская сторона попросила рассмотреть возможность отбывания наказания на Украине тех, кто осужден в России.
"Со своей стороны они тоже просили рассмотреть вопрос возможности отбывания дальнейшего наказания на территории Украины тех, кто уже осужден. Это вопросы нашего Следственного комитета, вопросы ФСБ. И, конечно, я эти списки передам нашим государственным органам для проработки ходатайства со стороны уполномоченного по правам человека Верховной рады", - рассказала Москалькова.