Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины возможность обмена гражданскими - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/obmen-1844238378.html
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины возможность обмена гражданскими
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины возможность обмена гражданскими - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины возможность обмена гражданскими
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила возможность... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:21
2023-01-11T19:21
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
украина
россия
в мире
анкара
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844113924_0:62:1107:685_1920x0_80_0_0_144b28652549318205eb8d7800c22576.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила возможность обмена гражданских лиц, которые преследуются за "пророссийскую позицию". Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. "Да, такая тема поднималась - обмен списками гражданских лиц, которые содержатся в СИЗО или в отношении которых осуществляется уголовное расследование на территории Украины за пророссийские взгляды. Конечно, такой статьи нет, но смысл как раз заключается в этом", - ответила Москалькова. По ее словам, украинская сторона попросила рассмотреть возможность отбывания наказания на Украине тех, кто осужден в России. "Со своей стороны они тоже просили рассмотреть вопрос возможности отбывания дальнейшего наказания на территории Украины тех, кто уже осужден. Это вопросы нашего Следственного комитета, вопросы ФСБ. И, конечно, я эти списки передам нашим государственным органам для проработки ходатайства со стороны уполномоченного по правам человека Верховной рады", - рассказала Москалькова.
https://ria.ru/20230111/pisma-1844230467.html
https://ria.ru/20230111/peregovory-1844224249.html
украина
россия
анкара
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844113924_109:0:1022:685_1920x0_80_0_0_c1ef8e928b7c16ec8ce0b6f468eb379f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна москалькова, украина, россия, в мире, анкара, турция
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Украина, Россия, В мире, Анкара, Турция
19:21 11.01.2023
 
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины возможность обмена гражданскими

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Лубинцом возможность обмена гражданских лиц

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкОмбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, председатель Парламента Турции Мустафа Шентоп и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, председатель Парламента Турции Мустафа Шентоп и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
Перейти в медиабанк
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, председатель Парламента Турции Мустафа Шентоп и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила возможность обмена гражданских лиц, которые преследуются за "пророссийскую позицию".
Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 18:53Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен Украины передал письма от российских военнопленных их родным
"Да, такая тема поднималась - обмен списками гражданских лиц, которые содержатся в СИЗО или в отношении которых осуществляется уголовное расследование на территории Украины за пророссийские взгляды. Конечно, такой статьи нет, но смысл как раз заключается в этом", - ответила Москалькова.
По ее словам, украинская сторона попросила рассмотреть возможность отбывания наказания на Украине тех, кто осужден в России.
"Со своей стороны они тоже просили рассмотреть вопрос возможности отбывания дальнейшего наказания на территории Украины тех, кто уже осужден. Это вопросы нашего Следственного комитета, вопросы ФСБ. И, конечно, я эти списки передам нашим государственным органам для проработки ходатайства со стороны уполномоченного по правам человека Верховной рады", - рассказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 18:35
Москалькова рассказала, на каком языке общается с украинским омбудсменом
 
Специальная военная операция на УкраинеТатьяна МоскальковаУкраинаРоссияВ миреАнкараТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала