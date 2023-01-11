https://ria.ru/20230111/obmen-1844238378.html

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины возможность обмена гражданскими

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины возможность обмена гражданскими - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины возможность обмена гражданскими

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила возможность... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:21

2023-01-11T19:21

2023-01-11T19:21

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила возможность обмена гражданских лиц, которые преследуются за "пророссийскую позицию". Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. "Да, такая тема поднималась - обмен списками гражданских лиц, которые содержатся в СИЗО или в отношении которых осуществляется уголовное расследование на территории Украины за пророссийские взгляды. Конечно, такой статьи нет, но смысл как раз заключается в этом", - ответила Москалькова. По ее словам, украинская сторона попросила рассмотреть возможность отбывания наказания на Украине тех, кто осужден в России. "Со своей стороны они тоже просили рассмотреть вопрос возможности отбывания дальнейшего наказания на территории Украины тех, кто уже осужден. Это вопросы нашего Следственного комитета, вопросы ФСБ. И, конечно, я эти списки передам нашим государственным органам для проработки ходатайства со стороны уполномоченного по правам человека Верховной рады", - рассказала Москалькова.

https://ria.ru/20230111/pisma-1844230467.html

https://ria.ru/20230111/peregovory-1844224249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

татьяна москалькова, украина, россия, в мире, анкара, турция