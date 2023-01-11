https://ria.ru/20230111/obmen-1844213485.html

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен раненых военнопленных

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен раненых военнопленных - РИА Новости, 11.01.2023

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен раненых военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила обмен раненых... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:11

2023-01-11T18:11

2023-01-11T19:36

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила обмен раненых военнопленных."Еще был также ряд вопросов, связанных с нашими ранеными. Согласно Женевской конвенции, репатриация тяжелораненых должна осуществляться без каких-либо условий. И мы обменялись списками раненых, которые передадим органам власти РФ для рассмотрения со своими аргументами и комментариями", - сказала Москалькова

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россия, в мире, белоруссия, украина, минская область