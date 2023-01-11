https://ria.ru/20230111/obmen-1844213485.html
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен раненых военнопленных
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен раненых военнопленных - РИА Новости, 11.01.2023
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен раненых военнопленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила обмен раненых... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:11
2023-01-11T18:11
2023-01-11T19:36
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила обмен раненых военнопленных."Еще был также ряд вопросов, связанных с нашими ранеными. Согласно Женевской конвенции, репатриация тяжелораненых должна осуществляться без каких-либо условий. И мы обменялись списками раненых, которые передадим органам власти РФ для рассмотрения со своими аргументами и комментариями", - сказала Москалькова
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Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Минская область
18:11 11.01.2023 (обновлено: 19:36 11.01.2023)
Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен раненых военнопленных
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом вопрос обмена раненых военнопленных