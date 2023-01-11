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Британский политолог рассказал, как в НАТО нарушили обещание по Украине - РИА Новости, 11.01.2023
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Британский политолог рассказал, как в НАТО нарушили обещание по Украине
Британский политолог рассказал, как в НАТО нарушили обещание по Украине - РИА Новости, 11.01.2023
Британский политолог рассказал, как в НАТО нарушили обещание по Украине
Ключевые страны НАТО нарушили обещание по Украине, такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал британский политолог и журналист Финиан... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T02:04
2023-01-11T02:05
в мире
олаф шольц
джо байден
эммануэль макрон
украина
россия
германия
нато
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ключевые страны НАТО нарушили обещание по Украине, такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал британский политолог и журналист Финиан Каннингем.Совсем недавно сценарий, при котором немецкие танки въезжают на территорию Украины для борьбы с Россией, мог показать нереальным, учитывая историю Второй мировой войны. Тем не менее, именно по этому сценарию движется опосредованная война НАТО против России, написал он.Как отметил автор, ключевые страны НАТО почти одновременно заявили о намерении поставить на Украину наступательную бронетехнику. Соединенные Штаты решили передать украинской армии 50 БМП Bradley, после чего Германия пообещала поставить 40 БМП Marder, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC."Все они ранее заявляли, что не будут поставлять танки на Украину, поскольку это было бы безрассудной эскалацией, которая может привести к третьей мировой войне", - добавил Каннингем."Натовские державы слишком одурачены собственной пропагандой, политической продажностью и зависимостью своих капиталистических экономик от военно-промышленных дельцов", - резюмировал политолог.В минувшую пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, олаф шольц, джо байден, эммануэль макрон, украина, россия, германия, нато, сша, франция
В мире, Олаф Шольц, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Украина, Россия, Германия, НАТО, США, Франция
02:04 11.01.2023 (обновлено: 02:05 11.01.2023)
 
Британский политолог рассказал, как в НАТО нарушили обещание по Украине

Британский политолог Каннингем обвинил страны НАТО в нарушении обещаний по Украине

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ключевые страны НАТО нарушили обещание по Украине, такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал британский политолог и журналист Финиан Каннингем.
Совсем недавно сценарий, при котором немецкие танки въезжают на территорию Украины для борьбы с Россией, мог показать нереальным, учитывая историю Второй мировой войны. Тем не менее, именно по этому сценарию движется опосредованная война НАТО против России, написал он.
Как отметил автор, ключевые страны НАТО почти одновременно заявили о намерении поставить на Украину наступательную бронетехнику. Соединенные Штаты решили передать украинской армии 50 БМП Bradley, после чего Германия пообещала поставить 40 БМП Marder, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC.
"Все они ранее заявляли, что не будут поставлять танки на Украину, поскольку это было бы безрассудной эскалацией, которая может привести к третьей мировой войне", - добавил Каннингем.
"Натовские державы слишком одурачены собственной пропагандой, политической продажностью и зависимостью своих капиталистических экономик от военно-промышленных дельцов", - резюмировал политолог.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
01:14
Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине
В минувшую пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
В миреОлаф ШольцДжо БайденЭммануэль МакронУкраинаРоссияГерманияНАТОСШАФранция
 
 
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