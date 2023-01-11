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Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных - РИА Новости, 11.01.2023
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Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных
Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных - РИА Новости, 11.01.2023
Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных
Неправительственная организация "Русский антивоенный комитет в Швеции" внесена в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:38
2023-01-11T16:38
россия
происшествия
швеция
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Неправительственная организация "Русский антивоенный комитет в Швеции" внесена в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте Минюста.Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что ГП РФ признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции". "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Ryska Antikrigskommitteten i Sverige ("Русский антивоенный комитет в Швеции"), Швеция", - говорится в сообщении. Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 20 декабря 2022 г.
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россия
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россия, происшествия, швеция
Россия, Происшествия, Швеция
16:38 11.01.2023
 
Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных

Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных организаций

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России
Здание министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Неправительственная организация "Русский антивоенный комитет в Швеции" внесена в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте Минюста.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что ГП РФ признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции".
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Ryska Antikrigskommitteten i Sverige ("Русский антивоенный комитет в Швеции"), Швеция", - говорится в сообщении.
Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 20 декабря 2022 г.
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Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Пьяных* и "Роскомсвободу"**
 
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