https://ria.ru/20230111/nezhelatelnye-1844175675.html
Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных
Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных - РИА Новости, 11.01.2023
Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных
Неправительственная организация "Русский антивоенный комитет в Швеции" внесена в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:38
2023-01-11T16:38
2023-01-11T16:38
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швеция
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Неправительственная организация "Русский антивоенный комитет в Швеции" внесена в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте Минюста.Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что ГП РФ признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции". "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Ryska Antikrigskommitteten i Sverige ("Русский антивоенный комитет в Швеции"), Швеция", - говорится в сообщении. Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 20 декабря 2022 г.
https://ria.ru/20221223/inoagenty-1840980665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, швеция
Россия, Происшествия, Швеция
Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных
Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных организаций
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Неправительственная организация "Русский антивоенный комитет в Швеции" внесена в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте
Минюста.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры
Андрей Иванов сообщил, что ГП РФ признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции".
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Ryska Antikrigskommitteten i Sverige ("Русский антивоенный комитет в Швеции"), Швеция", - говорится в сообщении.
Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 20 декабря 2022 г.