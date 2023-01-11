https://ria.ru/20230111/nezhelatelnye-1844175675.html

Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных

Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных - РИА Новости, 11.01.2023

Минюст внес "Русский антивоенный комитет в Швеции" в перечень нежелательных

Неправительственная организация "Русский антивоенный комитет в Швеции" внесена в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:38

2023-01-11T16:38

2023-01-11T16:38

россия

происшествия

швеция

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Неправительственная организация "Русский антивоенный комитет в Швеции" внесена в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте Минюста.Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что ГП РФ признала нежелательной неправительственную организацию "Русский антивоенный комитет в Швеции". "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Ryska Antikrigskommitteten i Sverige ("Русский антивоенный комитет в Швеции"), Швеция", - говорится в сообщении. Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 20 декабря 2022 г.

https://ria.ru/20221223/inoagenty-1840980665.html

россия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, швеция