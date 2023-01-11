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Тайваньский актер получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix - РИА Новости, 11.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230111/netflix-1844199409.html
Тайваньский актер получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix
Тайваньский актер получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix - РИА Новости, 11.01.2023
Тайваньский актер получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix
Тайваньский актер Кай Ко получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix "Agent From Above". Об инциденте пишет Deadline со ссылкой на местное СМИ... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:33
2023-01-11T18:33
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тайваньский актер Кай Ко получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix "Agent From Above". Об инциденте пишет Deadline со ссылкой на местное СМИ United Daily News. В артиста попал коптер с камерой. Была затронута скуловая часть лица. Потребовалось наложить 20 — 30 швов. Представитель съемочной группы рассказал, что на площадке соблюдались меры безопасности, пропеллеры были в защитном кожухе. Он также опроверг слухи о том, что коптер взорвался и лопасти поломались. Инцидент произошел 27 декабря, но стало известно о нем недавно. Съемки сцен без пострадавшего уже возобновили. Актер выздоравливает, но неизвестно, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться на площадку. В сериале у него главная роль.События проекта разворачиваются во вселенной "богов, монстров, людей и призраков". В центре сюжета — судьба бывшего наркомана. Он выполняет поручения бога San Tai Zi, чтобы искупить свои грехи. Шоу создается на китайском языке.
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новости культуры, netflix, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Netflix, Кино и сериалы
18:33 11.01.2023
 
Тайваньский актер получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix

В лицо тайваньского актера на съемках сериала Netflix врезался коптер с камерой

© AP Photo / Billy DaiТайваньский актер Кай Ко
Тайваньский актер Кай Ко - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Billy Dai
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тайваньский актер Кай Ко получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix "Agent From Above". Об инциденте пишет Deadline со ссылкой на местное СМИ United Daily News.
В артиста попал коптер с камерой. Была затронута скуловая часть лица. Потребовалось наложить 20 — 30 швов.
Представитель съемочной группы рассказал, что на площадке соблюдались меры безопасности, пропеллеры были в защитном кожухе. Он также опроверг слухи о том, что коптер взорвался и лопасти поломались.
Инцидент произошел 27 декабря, но стало известно о нем недавно. Съемки сцен без пострадавшего уже возобновили. Актер выздоравливает, но неизвестно, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться на площадку. В сериале у него главная роль.
События проекта разворачиваются во вселенной "богов, монстров, людей и призраков". В центре сюжета — судьба бывшего наркомана. Он выполняет поручения бога San Tai Zi, чтобы искупить свои грехи. Шоу создается на китайском языке.
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