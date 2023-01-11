https://ria.ru/20230111/netflix-1844199409.html

Тайваньский актер получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix

Тайваньский актер получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix - РИА Новости, 11.01.2023

Тайваньский актер получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix

Тайваньский актер Кай Ко получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix "Agent From Above". Об инциденте пишет Deadline со ссылкой на местное СМИ... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:33

2023-01-11T18:33

2023-01-11T18:33

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тайваньский актер Кай Ко получил серьезную травму лица на съемках сериала Netflix "Agent From Above". Об инциденте пишет Deadline со ссылкой на местное СМИ United Daily News. В артиста попал коптер с камерой. Была затронута скуловая часть лица. Потребовалось наложить 20 — 30 швов. Представитель съемочной группы рассказал, что на площадке соблюдались меры безопасности, пропеллеры были в защитном кожухе. Он также опроверг слухи о том, что коптер взорвался и лопасти поломались. Инцидент произошел 27 декабря, но стало известно о нем недавно. Съемки сцен без пострадавшего уже возобновили. Актер выздоравливает, но неизвестно, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться на площадку. В сериале у него главная роль.События проекта разворачиваются во вселенной "богов, монстров, людей и призраков". В центре сюжета — судьба бывшего наркомана. Он выполняет поручения бога San Tai Zi, чтобы искупить свои грехи. Шоу создается на китайском языке.

https://ria.ru/20230104/renner-1843000966.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, netflix, кино и сериалы