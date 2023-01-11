16:01 11.01.2023 (обновлено: 16:02 11.01.2023)
Новак сообщил об отсутствии проблем по контрактам на экспорт нефти
Новак сообщил об отсутствии проблем по заключенным на февраль контрактам на экспорт нефти
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Контракты на экспорт нефти из России на февраль заключены, правительство в контакте с компаниями, они не сообщали о проблемах из-за эмбарго и потолка цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"С компаниями мы в постоянном контакте. Контрактация на февраль завершена. И, в целом, на сегодняшний день компании по контрактации не говорят, что у них есть проблемы", - сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос, есть ли у нефтегазовых компаний России проблемы из-за введения некоторыми странами нефтяных санкций.
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Вице-премьер отметил, что контрагенты иногда требуют учитывать в договорах ситуацию, связанную с потолком цен. Однако, несмотря на то, что указ президента об ответных мерах начнет действовать с 1 февраля, правительство поставило задачу нефтегазовым компаниям в декабре и январе, а также при заключении контрактов на февраль, "жестко не учитывать" установление предельной цены, так как в будущем это может быть риском.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.