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Новак сообщил об отсутствии проблем по контрактам на экспорт нефти - РИА Новости, 11.01.2023
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Новак сообщил об отсутствии проблем по контрактам на экспорт нефти
Новак сообщил об отсутствии проблем по контрактам на экспорт нефти - РИА Новости, 11.01.2023
Новак сообщил об отсутствии проблем по контрактам на экспорт нефти
Контракты на экспорт нефти из России на февраль заключены, правительство в контакте с компаниями, они не сообщали о проблемах из-за эмбарго и потолка цен,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:01
2023-01-11T16:02
экономика
александр новак
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
австралия
евросоюз
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Контракты на экспорт нефти из России на февраль заключены, правительство в контакте с компаниями, они не сообщали о проблемах из-за эмбарго и потолка цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."С компаниями мы в постоянном контакте. Контрактация на февраль завершена. И, в целом, на сегодняшний день компании по контрактации не говорят, что у них есть проблемы", - сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос, есть ли у нефтегазовых компаний России проблемы из-за введения некоторыми странами нефтяных санкций.Вице-премьер отметил, что контрагенты иногда требуют учитывать в договорах ситуацию, связанную с потолком цен. Однако, несмотря на то, что указ президента об ответных мерах начнет действовать с 1 февраля, правительство поставило задачу нефтегазовым компаниям в декабре и январе, а также при заключении контрактов на февраль, "жестко не учитывать" установление предельной цены, так как в будущем это может быть риском.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.
https://ria.ru/20230110/neft-1843838959.html
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экономика, александр новак, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, австралия, евросоюз
Экономика, Александр Новак, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Россия, Австралия, Евросоюз
16:01 11.01.2023 (обновлено: 16:02 11.01.2023)
 
Новак сообщил об отсутствии проблем по контрактам на экспорт нефти

Новак сообщил об отсутствии проблем по заключенным на февраль контрактам на экспорт нефти

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Контракты на экспорт нефти из России на февраль заключены, правительство в контакте с компаниями, они не сообщали о проблемах из-за эмбарго и потолка цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"С компаниями мы в постоянном контакте. Контрактация на февраль завершена. И, в целом, на сегодняшний день компании по контрактации не говорят, что у них есть проблемы", - сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос, есть ли у нефтегазовых компаний России проблемы из-за введения некоторыми странами нефтяных санкций.
Перекачивающая станция компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 11:28
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти
Вице-премьер отметил, что контрагенты иногда требуют учитывать в договорах ситуацию, связанную с потолком цен. Однако, несмотря на то, что указ президента об ответных мерах начнет действовать с 1 февраля, правительство поставило задачу нефтегазовым компаниям в декабре и январе, а также при заключении контрактов на февраль, "жестко не учитывать" установление предельной цены, так как в будущем это может быть риском.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:42
Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ
 
ЭкономикаАлександр НовакСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияАвстралияЕвросоюз
 
 
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