https://ria.ru/20230111/neft-1844157926.html
Новак рассчитывает на сокращение дисконта на российскую нефть
Новак рассчитывает на сокращение дисконта на российскую нефть - РИА Новости, 11.01.2023
Новак рассчитывает на сокращение дисконта на российскую нефть
Высокий дисконт на российскую нефть по отношению к ценам на мировом рынке на данный момент связан с высокой стоимостью фрахта, но вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:39
2023-01-11T15:39
2023-01-11T16:24
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
владимир путин
urals
brent
евросоюз
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Высокий дисконт на российскую нефть по отношению к ценам на мировом рынке на данный момент связан с высокой стоимостью фрахта, но вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает на его сокращение в будущем, заявил он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством."Что касается нефти, основная проблема - это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта, она выросла в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен. Я надеюсь, что эта ситуация будет носить временных характер и дисконт со временем должен уменьшиться, как мы наблюдали это в течение 2022 года", - сказал Новак."На мой взгляд, сейчас основной риск - это дисконт, это первое. И второе - эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Будем реагировать на эти вызовы, будет докладывать и принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку", - добавил вице-премьер.Агентство Блумберг ранее в январе со ссылкой на данные ценового агентства Argus сообщило, что основная экспортная марка российской нефти Urals 6 января подешевела до 37,8 доллара за баррель в балтийском порту Приморск, тогда как мировой ориентир Brent установился на отметке 78,6 доллара. То есть дисконт на российскую нефть составлял более 50%.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
https://ria.ru/20221105/neft-1829299975.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, владимир путин, urals, brent, евросоюз, австралия, приморск
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Владимир Путин, Urals, Brent, Евросоюз, Австралия, Приморск
15:39 11.01.2023 (обновлено: 16:24 11.01.2023)
Новак рассчитывает на сокращение дисконта на российскую нефть
Вице-премьер Новак заявил, что рассчитывает на сокращение дисконта на российскую нефть
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Высокий дисконт на российскую нефть по отношению к ценам на мировом рынке на данный момент связан с высокой стоимостью фрахта, но вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает на его сокращение в будущем, заявил он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Что касается нефти, основная проблема - это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта, она выросла в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен. Я надеюсь, что эта ситуация будет носить временных характер и дисконт со временем должен уменьшиться, как мы наблюдали это в течение 2022 года", - сказал Новак.
"На мой взгляд, сейчас основной риск - это дисконт, это первое. И второе - эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Будем реагировать на эти вызовы, будет докладывать и принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку", - добавил вице-премьер.
Агентство Блумберг ранее в январе со ссылкой на данные ценового агентства Argus сообщило, что основная экспортная марка российской нефти Urals
6 января подешевела до 37,8 доллара за баррель в балтийском порту Приморск
, тогда как мировой ориентир Brent
установился на отметке 78,6 доллара. То есть дисконт на российскую нефть составлял более 50%.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия
и ЕС
ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.