https://ria.ru/20230111/neft-1844157926.html

Новак рассчитывает на сокращение дисконта на российскую нефть

Новак рассчитывает на сокращение дисконта на российскую нефть - РИА Новости, 11.01.2023

Новак рассчитывает на сокращение дисконта на российскую нефть

Высокий дисконт на российскую нефть по отношению к ценам на мировом рынке на данный момент связан с высокой стоимостью фрахта, но вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:39

2023-01-11T15:39

2023-01-11T16:24

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

владимир путин

urals

brent

евросоюз

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Высокий дисконт на российскую нефть по отношению к ценам на мировом рынке на данный момент связан с высокой стоимостью фрахта, но вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает на его сокращение в будущем, заявил он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством."Что касается нефти, основная проблема - это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта, она выросла в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен. Я надеюсь, что эта ситуация будет носить временных характер и дисконт со временем должен уменьшиться, как мы наблюдали это в течение 2022 года", - сказал Новак."На мой взгляд, сейчас основной риск - это дисконт, это первое. И второе - эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Будем реагировать на эти вызовы, будет докладывать и принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку", - добавил вице-премьер.Агентство Блумберг ранее в январе со ссылкой на данные ценового агентства Argus сообщило, что основная экспортная марка российской нефти Urals 6 января подешевела до 37,8 доллара за баррель в балтийском порту Приморск, тогда как мировой ориентир Brent установился на отметке 78,6 доллара. То есть дисконт на российскую нефть составлял более 50%.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.

https://ria.ru/20221105/neft-1829299975.html

https://ria.ru/20230111/neft-1844002789.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, владимир путин, urals, brent, евросоюз, австралия, приморск