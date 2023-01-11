https://ria.ru/20230111/neft-1844096324.html
Индии будет трудно отказаться от покупки нефти из России, считает эксперт
Индии будет трудно отказаться от покупки нефти из России, считает эксперт - РИА Новости, 11.01.2023
Индии будет трудно отказаться от покупки нефти из России, считает эксперт
Индия особенно чувствительна к ценам сырьевых товаров, поэтому ей будет сложно отказаться от покупки российской нефти, несмотря на новости о готовности к... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:40
2023-01-11T12:40
2023-01-11T12:40
экономика
индия
россия
urals
brent
бкс мир инвестиций
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Индия особенно чувствительна к ценам сырьевых товаров, поэтому ей будет сложно отказаться от покупки российской нефти, несмотря на новости о готовности к ограничениям на эти покупки дороже 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости старший аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. "Индия является очень чувствительным к ценам потребителем сырьевых товаров. Если цена Urals вернется к отметке выше 60 долларов, это будет все еще на 20-40 долларов дешевле, чем Brent, и Индии будет очень трудно отказаться от покупки российской нефти", - считает Смит. Накануне иностранные СМИ написали со ссылкой на анонимных представителей министерства нефти и промышленности Индии, что в стране могут ограничить закупки нефти в России, если ее цена превысит 60 долларов за баррель или Евросоюз решит ввести всеобщие вторичные санкции в отношении стран, покупающих российское "черное золото". По данным источников, текущая цена российской нефти, которая идет в Индию, составляет 53-56 долларов за баррель. А по данным аналитической компании Vortexa, Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию, поставив в декабре 1,17 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Сама же Индия - третий по величине импортер нефти в мире, она ввозит сырой нефти почти на 80% своей потребности. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.
https://ria.ru/20230111/neft-1844002789.html
https://ria.ru/20230105/sammit-1843166131.html
https://ria.ru/20230110/neft-1843946111.html
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экономика, индия, россия, urals, brent, бкс мир инвестиций, цены на нефть, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Индия, Россия, Urals, Brent, БКС Мир инвестиций, Цены на нефть, Санкции в отношении России, В мире
Индии будет трудно отказаться от покупки нефти из России, считает эксперт
Аналитик Смит: Индии будет трудно отказаться от покупки российской нефти из-за ее цены