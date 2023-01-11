https://ria.ru/20230111/neft-1844029517.html

Нефть подешевела после данных о неожиданном скачке запасов в США

Нефть подешевела после данных о неожиданном скачке запасов в США - РИА Новости, 11.01.2023

Нефть подешевела после данных о неожиданном скачке запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на 1% после неожиданных данных API о сильном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:06

2023-01-11T08:06

2023-01-11T08:06

экономика

цены на нефть

сша

api

brent

wti (нефть)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761387088_0:223:3000:1911_1920x0_80_0_0_13da7f9ce12514670fedb91aece4a27f.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на 1% после неожиданных данных API о сильном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.50 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,91% - до 79,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1%, до 74,35 доллара. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 января подскочили сразу на 14,87 миллиона баррелей, в то время как аналитики, напротив, ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей. Кроме того, во вторник вечером минэнерго США опубликовало свои прогнозы по рынку нефти. Министерство понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2023 году до 100,48 миллиона баррелей в сутки, в 2024 году ожидает потребление на уровне 102,2 миллиона баррелей в сутки. Прогноз средней добычи нефти в США на текущий год повышен на 70 тысяч баррелей в день - до 12,41 миллиона баррелей. В следующем году министерство ожидает добычу на уровне 12,81 миллиона баррелей в день.

https://ria.ru/20230111/neft-1844002789.html

https://ria.ru/20230110/neft-1843838959.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, сша, api, brent, wti (нефть)