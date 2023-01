https://ria.ru/20230111/neft-1844002789.html

Индийский потолок для российской нефти вызовет катастрофу

Индийский потолок для российской нефти вызовет катастрофу - РИА Новости, 11.01.2023

Индийский потолок для российской нефти вызовет катастрофу

Ряд зарубежных изданий, откровенно торжествуя, понес новость о том, что Индия готова присоединиться к группе стран, ранее принявших на законодательном уровне... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:00

2023-01-11T08:00

2023-01-11T15:23

Ряд зарубежных изданий, откровенно торжествуя, понес новость о том, что Индия готова присоединиться к группе стран, ранее принявших на законодательном уровне ограничения на покупку российской нефти, так называемый потолок цен. В частности, об этом со ссылкой на свои закрытые источники в Министерстве промышленности пишет издание The Telegraph India. Сообщается, что в том случае, если стоимость черного золота российского происхождения превысит 60 долларов за бочку, официальный Дели готов внедрить уже упомянутый ограничительный механизм, то есть физически вынудить наших нефтяников осознанно продавать сырье ниже рыночной планки, провоцируя тем самым убытки как корпоративные, так и бюджетные.Достоверность информации, равно как и надежность источников, оставим на совести издания. При этом рассмотрим, насколько вероятен подобный сценарий и, главное, что будет, если Индия действительно начнет применять потолок цен для российской нефти.Начать, пожалуй, нужно с того, что Индия — один из самых давних торговых партнеров нашей страны, но данная формулировка отражает развитие двусторонних отношений лишь частично. Дело в том, что товарооборот между Москвой и Дели растет с завидной стабильностью. В сентябре Владимир Путин на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде встречался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время беседы лидеры отметили рост взаимного товарооборота в первом полугодии на 120 процентов по сравнению с 2021 годом. В абсолютных цифрах страны за шесть месяцев наторговали между собой на общую сумму в 11,5 миллиарда долларов.Как уже упоминалось выше, имеет место постоянное увеличение, для сравнения: в 2020-м товарооборот составил 9,2 миллиарда, при этом важно отметить, что российский экспорт превышает обратный поток товаров и услуг. Если говорить конкретно, то за весь 2021 год (напоминаем: мы сравниваем с первым полугодием 2022-го) российский экспорт достиг отметки в 9,1 миллиарда, в то время как обратный индийский импорт всего лишь 4,4 миллиарда. Благодаря столь стремительному росту Россия в списке торговых партнеров полуторамиллиардной Индии всего за два года взлетела с 25-го на седьмое место.За счет медийной огласки на слуху в основном совместные проекты военно-технической направленности. В частности, Москва поставила Дели почти три сотни современных истребителей Су-30МКИ, а местная корпорация HAL (Hindustan Aeronautics Limited) получила лицензию на сборку машинокомплектов для боевых самолетов, поставляемых из России.В этом же списке фигурируют танки Т-90С, число которых по итогам выполнения контракта в строю индийской армии должно превысить планку в две тысячи штук.Обязательно нужно упомянуть успешную совместную разработку противокорабельной ракеты BrahMos, созданной на базе российского аналога — ракеты П-800 "Оникс".Добавим сюда и детище "Северного проектно-конструкторского бюро", которое по прямому заказу Министерства обороны Индии разработало фрегат проекта 1135.6 "Тальвар". Боевые корабли строились на калининградском заводе "Янтарь" и сегодня уже выполняют боевые задачи в теплых водах Индийского океана.Впрочем, мы увлеклись военной тематикой, давайте вернемся в более привычную для нас нишу энергетики.Среднестатистический житель абсолютно любой страны в гораздо большей степени интересуется только тем, что влияет на его собственную жизнь. Условно говоря, жителям Тулы гораздо важнее знать, что происходит внутри России и в соседней Белоруссии вместе с Украиной. Это совершенно нормальный и объясняемый акцент внимания. Потому большинство наших сограждан в изрядной степени воспринимают Индию как далекую и жаркую страну, нечто полумифическое из детских сказок. При этом, конечно, Индия — это крупнейшая страна региона, с мощной и бурно растущей экономикой и реальным сектором, а главным вызовом для нее является соперничество с соседним Китаем — точно таким же демографическим и промышленным гигантом.В настоящий момент население обеих стран оценивается в 1,4 миллиарда человек, но цифра эта довольно условна. Специалисты неоднократно отмечали, что реальные цифры населения Индии могут разительно отличаться от заявленных. Одна из причин — все еще достаточно низкая урбанизация, при которой львиная доля граждан проживает в сельской местности. На этот факт накладываются сугубо религиозные особенности, когда в отдельных течениях индуизма родители не регистрируют детей в государственных органах. Цифры тут разнятся, но некоторые исследователи называют число в 100-200 миллионов человек, которые сейчас проходят, что называется, ниже учетных и статистических радаров.То есть размер внутреннего рынка Индии и его привлекательность для любых внешних поставщиков приблизительно понятны.Нарендра Моди находится при власти уже полных восемь лет — в том числе по той причине, что правительство под его руководством проводит глобальные внутренние преобразования, связанные в первую очередь с модернизацией энергетики, без которой невозможен ни рост производства, ни сопутствующий рост экономики. Естественно, что для обеспечения полутора миллиардов человек светом, горячей водой, бензином, асфальтом, пластиком и прочими продуктами современного мира нужна поистине прорва энергоресурсов. Проблема в том, что Индия ими не так уж и богата, потому импорт энергоносителей имеет для Дели без преувеличения жизненно важное значение — и одну из главных скрипок на этой сцене играет именно Россия.Не будем утомлять вас очередными цифрами статистики и сравнений год к году. Скажем лишь, что по итогам девяти месяцев импорт угля энергетических марок вырос втрое и составил 8,4 миллиона тонн. Российские угольщики уступили пальму первенства здесь только индонезийцам и австралийцам — двум главным мировым игрокам, при этом их доля в годовом выражении практически не увеличилась. И это, напомним, при собственной добыче в 900 миллионов тонн.Ураганными темпами растет импорт металлургического кокса, конкретно закупки его в России увеличились более чем в десять раз. Правительство Моди еще в 2019 году объявило государственную программу, целью которой является сделать Индию главной сталелитейной державой планеты. Потому в обозначенном росте нет ничего удивительного. Еще в 2021-м индийская делегация крайне настойчиво интересовалась возможностью увеличения пропускной способности южного хода российских железных дорог, чтобы повысить перевалку кокса в черноморских портах до трех-пяти миллионов тонн в год. Сегодня российский уголь уходит в Азию через порты Дальнего Востока, некоторые из которых работают на пределе логистических возможностей.Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти и газа. Стоит ли удивляться, что индийские эмиссары колесят по миру, с готовностью инвестируя солидные суммы в проекты, представляющие государственный интерес.Например, в 2012 году российский "Газпром" заключил контракт с компанией GAIL на поставки природного газа в Индию в объеме не менее 3,5 миллиарда кубометров в год. Сумма не очень впечатляющая, но индийцы давно и очень пристально следят за развитием северных проектов России по сжижению газа. Настолько пристально, что в этом году после начала СВО и введения санкций стали перепродавать российский сжиженный газ в Британию. С наценкой, разумеется.Что касается нефти, то еще с 2001-го индийская ONGC (Oil and Natural Gas Corporation Ltd.) владеет 20 процентами акций в российском проекте "Сахалин-1". По условиям контракта ежегодно с Дальнего Востока в Индию отправляется не менее одного миллиона тонн нефти. Эта же ONGC с 2009 года на законных основаниях занимается разведкой и добычей нефти на месторождениях в Томской области. В 2015-м "Роснефть" заключила десятилетнее соглашение с индийской компанией Essar, по условиям которого экспорт нефти должен составить не менее 100 миллионов тонн. В том же году упомянутая выше ONGC за 1,3 миллиарда долларов выкупила 15 процентов акций у российской "Ванкорнефти". Последняя занимается эксплуатацией громадного Ванкорского месторождения нефти в Красноярском крае. Годом позднее индийцы еще за два миллиарда вошли в долевое участие в добыче нефти на Таас-Юряхском месторождении в Якутии.Но не стоит думать, что процесс этот односторонний. Интеграция работает в обе стороны, тем более нашей стране есть что предложить на экспорт кроме ресурсов.В 2016 году "Роснефть" выкупила половину активов у индийской нефтеперерабатывающей компании Essar Oil, чьи производственные мощности находятся в районе города Вадинар. Речь идет об одном из подразделений корпорации Nayara Energy — ее специализацией является добыча и переработка нефти и газа. В настоящий момент "Роснефть" работает на внутреннем рынке Индии, а именно реализует топливо через сеть, состоящую из более чем шести тысяч автомобильных заправок. Объем поставок российской нефти для нужд только данного проекта оценивается в 20 миллионов тонн в год.Если исходить из вышеизложенного, то факт заявления о введении потолка цен выглядит весьма двояко.С одной стороны, нельзя исключать махинаций от отдельных частных компаний, которые могут продавливать наших нефтетрейдеров на крупные дисконты, угрожая отказаться от закупок в целом. Здесь нет ничего необычного и ужасного: рынок есть рынок — и слабые тут долго не живут.С другой стороны, вряд ли на государственном уровне следует ожидать каких-либо значимых демаршей, поскольку Россия является ключевым поставщиком. К тому же есть большое количество уже действующих контрактов с четко прописанным механизмом ценообразования — и любые нарушения тут чреваты очень болезненными штрафами и репутационными потерями, что еще страшнее.Потому волноваться, скорее всего, не о чем. Нефтяное сотрудничество равно выгодно обеим сторонам, но в случае его разрыва Россия теряет только деньги, а Индия — и деньги, и ресурсы. Индийцы не похожи на любителей стрелять себе в ноги. Индия — это вам не Украина.

