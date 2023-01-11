https://ria.ru/20230111/nauka-1841865118.html
В России предложили способ переработки углекислого газа в полезные вещества
В России предложили способ переработки углекислого газа в полезные вещества - РИА Новости, 11.01.2023
В России предложили способ переработки углекислого газа в полезные вещества
Перерабатывать углекислый газ в полезные химические продукты помогут катализаторы, разработанные в ТПУ, считают ученые университета. Об этом сообщила... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T03:00
2023-01-11T03:00
2023-01-11T03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Перерабатывать углекислый газ в полезные химические продукты помогут катализаторы, разработанные в ТПУ, считают ученые университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Углекислый газ (СО2) относится к парниковым, в большом количестве он вредит экологии и ускоряет процесс глобального потепления. Из-за этих рисков во всем мире разрабатывают и реализовывают способы декарбонизации экономики, то есть сокращения выбросов СО2 в промышленности, рассказали в Томском политехническом университете (ТПУ).Специалисты вуза предложили способ поглощения и переработки CO2 с помощью катализаторов на основе карбидов металлов (карбиды это соединения металлов или неметаллов с углеродом – прим. ред.).Он добавил, что с помощью предложенных катализаторов возможно извлекать углекислый газ из отходящих выхлопов предприятий и электростанций, а потом конвертировать его в вещества, представляющие коммерческую ценность. К таким веществам эксперт отнес синтез-газ, циклические карбонаты, метанол и другие.Аналогичные технологии на основе адсорбентов или абсорбентов также могут поглощать потенциально опасные выбросы углекислого газа, но не обеспечивать их трансформации в другие соединения, обратил внимание эксперт."На практике наш метод будет выглядеть следующим образом: через слой катализатора в реакторе пропускается реакционная смесь, содержащая углекислый газ. Далее при определенной температуре и давлении СО2 превращается в полезные химические продукты", – продолжил Пестряков.Важные качества разрабатываемых катализаторов – стабильность, то есть способность не разрушаться при перегревах, механическая прочность, а также устойчивость к закоксовыванию, которое может снижать эффективность катализаторов, обратил внимание исследователь.На следующем этапе работы научная группа планирует оптимизировать ряд параметров: подобрать оптимальный химический состав катализаторов, который позволит увеличить срок их службы и снизить температуру, необходимую для процесса переработки СО2 в целевые продукты. Также специалисты оптимизируют технологические условия процесса – давление, температуру, скорости потоков и другие.Алексей Пестряков обратил внимание, что не менее перспективной и интересной для промышленников технологией является утилизация СО2 путем его закачки в выработанные месторождения, которая также разрабатывается специалистами вуза.Исследование проводится в рамках реализации федеральной программы "Приоритет 2030" .
https://ria.ru/20220914/tpu-1816541861.html
https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html
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навигатор абитуриента, россия, университетская наука, томск, томская область, химия, экология в россии
Навигатор абитуриента, Россия, Университетская наука, Томск, Томская область, Химия, Экология в России, Наука
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Перерабатывать углекислый газ в полезные химические продукты помогут катализаторы, разработанные в ТПУ
, считают ученые университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Углекислый газ (СО2) относится к парниковым, в большом количестве он вредит экологии и ускоряет процесс глобального потепления. Из-за этих рисков во всем мире разрабатывают и реализовывают способы декарбонизации экономики, то есть сокращения выбросов СО2 в промышленности, рассказали в Томском политехническом университете (ТПУ).
Специалисты вуза предложили способ поглощения и переработки CO2 с помощью катализаторов на основе карбидов металлов (карбиды это соединения металлов или неметаллов с углеродом – прим. ред.).
"Катализатор состоит из двух частей: носителя, который сам по себе является условно нейтральным, и активной фазы, которая наносится на него и ускоряет реакцию. В качестве активных веществ мы использовали никель и кобальт, в качестве подложки — разработанные нами композиты из карбидов металлов", – рассказал профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков.
Он добавил, что с помощью предложенных катализаторов возможно извлекать углекислый газ из отходящих выхлопов предприятий и электростанций, а потом конвертировать его в вещества, представляющие коммерческую ценность. К таким веществам эксперт отнес синтез-газ, циклические карбонаты, метанол и другие.
Аналогичные технологии на основе адсорбентов или абсорбентов также могут поглощать потенциально опасные выбросы углекислого газа, но не обеспечивать их трансформации в другие соединения, обратил внимание эксперт.
"На практике наш метод будет выглядеть следующим образом: через слой катализатора в реакторе пропускается реакционная смесь, содержащая углекислый газ. Далее при определенной температуре и давлении СО2 превращается в полезные химические продукты", – продолжил Пестряков.
Важные качества разрабатываемых катализаторов – стабильность, то есть способность не разрушаться при перегревах, механическая прочность, а также устойчивость к закоксовыванию, которое может снижать эффективность катализаторов, обратил внимание исследователь.
На следующем этапе работы научная группа планирует оптимизировать ряд параметров: подобрать оптимальный химический состав катализаторов, который позволит увеличить срок их службы и снизить температуру, необходимую для процесса переработки СО2 в целевые продукты. Также специалисты оптимизируют технологические условия процесса – давление, температуру, скорости потоков и другие.
Алексей Пестряков обратил внимание, что не менее перспективной и интересной для промышленников технологией является утилизация СО2 путем его закачки в выработанные месторождения, которая также разрабатывается специалистами вуза.
Исследование проводится в рамках реализации федеральной программы "Приоритет 2030" .