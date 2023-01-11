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ЗРК NASAMS для Украины обойдется Канаде в 406 миллионов долларов - РИА Новости, 11.01.2023
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ЗРК NASAMS для Украины обойдется Канаде в 406 миллионов долларов
ЗРК NASAMS для Украины обойдется Канаде в 406 миллионов долларов - РИА Новости, 11.01.2023
ЗРК NASAMS для Украины обойдется Канаде в 406 миллионов долларов
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который Канада собирается закупить у США и передать Украине, обойдется Оттаве в 406 миллионов долларов, сообщили в среду в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:03
2023-01-11T14:03
украина
канада
нато
в мире
сша
оружие
анита ананд
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который Канада собирается закупить у США и передать Украине, обойдется Оттаве в 406 миллионов долларов, сообщили в среду в пресс-службе украинских военно-воздушных сил. Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник сообщила, что Оттава закупит у США для нужд Украины зенитно-ракетный комплекс NASAMS. В свою очередь посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление Оттавы о помощи Киеву выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны. "Анита Ананд анонсировала покупку у Соединенных Штатов зенитного ракетного комплекса NASAMS и боеприпасов для него с последующей передачей Украине. Эта помощь на сумму примерно в 406 миллионов долларов США базируется на дополнительной военной помощи Украине на 500 миллионов долларов США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года", - говорится в Telegram-канале украинских военно-воздушных сил. По информации ведомства, постоянная военная поддержка Канады Украины включает также учебную миссию - операцию UNIFIER, передачу бронетехники, артиллерии, беспилотников и зимней одежды, а также постоянную работу Королевских военно-воздушных сил Канады по транспортировке военной помощи, предоставленной Канадой, членами НАТО и партнерами, которая направляется на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844098203.html
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украина, канада, нато, в мире, сша, оружие, анита ананд
Украина, Канада, НАТО, В мире, США, Оружие, Анита Ананд
14:03 11.01.2023
 
ЗРК NASAMS для Украины обойдется Канаде в 406 миллионов долларов

Канада закупит у США ЗРК NASAMS за 406 миллионов долларов и передаст его Украине

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который Канада собирается закупить у США и передать Украине, обойдется Оттаве в 406 миллионов долларов, сообщили в среду в пресс-службе украинских военно-воздушных сил.
Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник сообщила, что Оттава закупит у США для нужд Украины зенитно-ракетный комплекс NASAMS. В свою очередь посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление Оттавы о помощи Киеву выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны.
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"Анита Ананд анонсировала покупку у Соединенных Штатов зенитного ракетного комплекса NASAMS и боеприпасов для него с последующей передачей Украине. Эта помощь на сумму примерно в 406 миллионов долларов США базируется на дополнительной военной помощи Украине на 500 миллионов долларов США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года", - говорится в Telegram-канале украинских военно-воздушных сил.
По информации ведомства, постоянная военная поддержка Канады Украины включает также учебную миссию - операцию UNIFIER, передачу бронетехники, артиллерии, беспилотников и зимней одежды, а также постоянную работу Королевских военно-воздушных сил Канады по транспортировке военной помощи, предоставленной Канадой, членами НАТО и партнерами, которая направляется на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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